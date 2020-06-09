Постановление правительства Магаданской области от 8 июня 2020 года № 418-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской. Федерации", Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 529 "Об организации и контроле за Введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 294 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р "О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1391-р", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановлением главного государственного санитарного врача по Магаданской области от 31 марта 2020 г. П-106-2020 "О дополнительных мерах по предотвращению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Магаданской области", поручением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г., "О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", поручением Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2020 г. "О решениях по итогам совместного заседания президиума Координационного совета при Правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекций", приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614 "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", письмом Роспотребнадзора от 07 апреля 2020 г. № 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников", письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № МД-23185/15 "Об указаниях Минпромторга России по работе организаций и объектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети", письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", письмом Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. № 02/7373-2020-32 "О направлении рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий", письмом Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 г. № 02/7315-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы на предприятиях общепита и торговли", письмом Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19", письмом Роспотребнадзора от 30 апреля 2020 г. № 02/8480-2020-24, методическими рекомендациями "3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические рекомендации МР 3.1.0170-20", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2020 г., методическими рекомендациями "3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации МР 3.1.0178-20", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08 мая 2020 г., поручениями Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля 2020 года, поручениями Правительства Российской Федерации от 23 марта 2020 г., от 24 марта 2020 г., от 26 марта 2020 г., от 27 марта 2020 г., протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 10 марта 2020 г. № 10, протоколами заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, от 20 марта 2020 г. № 4-28-3/20, от 24 марта 2020 г. № 4-28-7/20, письмом Министерства спорта Российской Федерации от 14 мая 2020 г. № 04-00-07/3471, указом губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области", с учетом темпа прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), свободного коечного фонда для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), Правительство Магаданской области постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима "самоизоляции" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Требования к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Рекомендации по организации работы прачечных и химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Рекомендации по организации работы ателье с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Рекомендации по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Рекомендации по организации работы магазинов продовольственных и непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Порядок поэтапного снятия ограничительных мероприятий и рекомендации для предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Порядок поэтапного снятия ограничительных мероприятий и рекомендации в отрасли физической культуры и спорта в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

2. Установить, что снятие ограничительных мероприятий в отношении предприятий и организаций, деятельность которых связана с потребителями, в условиях эпидемического распространения COVID-19 осуществляется на основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача Магаданской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 22 июня 2020 г. включительно.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов





Приложение № 1

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области (далее также - Меры), устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения, требования к осуществлению деятельности в условиях угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

I. Общие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территории всех муниципальных образований Магаданской области

1.1. Лицам, прибывшим на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, имеющим регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области, соблюдать режим "самоизоляции", установленный п. 1.2.1 настоящего раздела, до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области.

1.2. Лицам, прибывающим на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, не имеющим регистрации по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области (за исключением лиц, прибывших на территорию Магаданской области по приглашению работодателя):

1) в срок не менее чем за 7 календарных дней до прибытия на территорию Магаданской области направлять форму уведомления, указанную в подпункте 2 пункта 1 ;2.2 настоящего раздела:

- в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области в письменном виде;

- в министерство труда и социальной политики Магаданской области (в письменном виде или в форме электронного документа посредством региональной информационной системы "Открытый регион" (https://mintrud.49gov.ru/feedback/desk/);

2) находиться до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области в условиях режима "самоизоляции", установленного п. 1.2.1 настоящего раздела:

- в случае наличия в собственности либо пользовании жилых помещений, расположенных на территории Магаданской области, - в указанных жилых помещениях;

- в случае отсутствия в собственности либо пользовании жилых помещений, расположенных на территории Магаданской области, - за счет собственных средств в гостиницах, включенных в перечень гостиниц, размещенный на официальном сайте министерства труда и социальной политики Магаданской области (www.mintrud.49gov.ru).

1.2.1. Лицам, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего раздела, прибывшим на территорию Магаданской области, не покидать места проживания (пребывания) до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области, за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

3) выгула домашних животных;

4) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

5) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Установить, что действие настоящего пункта не распространяется на лиц, прошедших непосредственно перед прибытием в Магаданскую область изоляцию в условиях обсерватора на территориях иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей соответствующих субъектов Российской Федерации, при наличии подтверждающих документов, лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, при наличии подтверждающих документов медицинских организаций, а также лиц, не имеющих признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследования биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до прибытия в Магаданскую область.

1.2.2. В целях организации и подготовки условий для изоляции лиц, прибывших на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, и не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области (за исключением лиц, прибывших на территорию Магаданской области по приглашению работодателя), министерству труда и социальной политики Магаданской области разместить на официальном сайте министерства (www.mintrud.49gov.ru):

1) перечень гостиниц, в которых возможно размещение лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

2) форму уведомления лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, о прибытии на территорию Магаданской области, включающую информацию о дате и номере рейса, фамилии, имени, отчестве (при наличии), годе рождения, паспортных данных, месте их работы (наименование, ИНН, фактический адрес и телефон работодателя (при наличии), а также информацию об одном из способов "самоизоляции" до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего раздела (далее - форма уведомления).

1.3. Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, соблюдать режим "самоизоляции", установленный пунктом 1.2.1 настоящих Мер, в течение периода, определяемого по соглашению с работодателем, в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции" работников, заключенным между работодателем и организацией независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателем, предоставляющими гостиничные услуги (далее -договор об обеспечении режима "самоизоляции").

Работодателям (юридическими или физическим лицам) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- обеспечить за счет собственных средств централизованную встречу прибывающих работников и их доставку к месту соблюдения работниками режима "самоизоляции";

- обеспечить условия соблюдения режима "самоизоляции" лицами, прибывшими в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, в течение периода, необходимого для обеспечения лабораторного обследования работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за двое суток до их отправки к месту осуществления трудовой деятельности, в помещениях, предоставляемых работодателем, в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", помещения которых отвечают требованиям мер по обеспечению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых главными государственными санитарными врачами и их заместителями;

- незамедлительно направлять в Управление Министерства внутренних дел России по Магаданской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области сведения о работниках, находящихся в режиме "самоизоляции" в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", а также копии указанных договоров;

- за двое суток до отправки работников к месту осуществления трудовой деятельности, обеспечить лабораторное обследование всех работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

- допускать работников к работе или направлять их к месту осуществления трудовой деятельности только при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

- обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение № 13).

1.3.1. Предупредить работодателей - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц о наступлении в соответствии с законодательством Российской Федерации мер административной ответственности, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области, в виде наложения административного штрафа в размере от тридцати тысяч до одного миллиона рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток, от ста тысяч до одного миллиона рублей, либо административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток, соответственно, в случаях:

1) допуска работников к осуществлению трудовой деятельности с нарушением требований пункта 1.3 настоящих Мер;

2) привлечения к осуществлению трудовой деятельности лиц, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящих Мер, находящихся до истечения 14 календарных дней со дня их прибытия на территорию Магаданской области в условиях режима "самоизоляции", установленного пунктом 1.2.1 настоящих Мер.

1.4. Установить, что обязательному тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за счет средств областного бюджета подлежат:

1.4.1. Лица, имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области, прибывающие на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, в следующих случаях, установленных Методическими рекомендациями 3.1.0170-20. 3.1. "Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2020 г.:

1) лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания;

2) контактные лица с больным COVID-19 при выявлении и при наличии симптомов, не исключающих COVID-19.

1.4.2. Лица, прибывающие на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) регионов, перечень которых определяется Роспотребнадзором и (или) министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области (незамедлительно непосредственно в аэропорту).

1.4.3. Категории лиц в следующих случаях, установленных Методическими рекомендациями 3.1.0170-20. 3.1. "Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2020 г.:

1) лица старше 65-ти лет при появлении респираторных симптомов;

2) лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при проявлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

3) лица с диагнозом внебольничная пневмония;

4) медицинские работники, имеющие риск инфицирования (станции, отделения скорой медицинской помощи, инфекционные отделения, отделения для больных внебольничной пневмонией) при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

5) лица при появлении респираторных симптомов, находящиеся в закрытых коллективах по длительному уходу (интернаты, пансионаты для пожилых, учреждения ФСИН России);

6) работники организаций социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области, находящиеся в условии превентивной изоляции (по графику, предоставляемому министерством труда и социальной политики Магаданской области в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области не позднее пяти рабочих дней до смены работников);

7) работники линейного отдела полиции в аэропорту города Магадана Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Магаданской области осуществляющие досмотр лиц, пребывающих в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого - сотрудники аэропорта Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого (по . графику предоставляемому заинтересованными структурами в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области не позднее пяти рабочих дней до смены работников);

8) работники летних оздоровительных учреждений стационарного типа, расположенных на территории Магаданской области, и дети при заезде в указанные учреждения (1 раз в течение смены);

9) работники областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Магаданский областной дом ребенка специализированный" (по графику, утверждаемому министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области).

1.4.4. Граждане, призванные на военную службу и подлежащие отправке из муниципальных образований Магаданской области на сборный пункт Магаданской области.

1.5. Установить, что лица, следующие из населенных пунктов Магаданской области в муниципальное образование "Северо-Эвенский городской округ" любыми видами наземного, внутреннего водного и воздушного транспорта, обязаны иметь при себе отрицательные результаты лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее двух суток до даты отправления в муниципальное образование "Северо-Эвенский городской округ".

1.6. Рекомендовать всем лицам, находящимся на территории Магаданской области, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, включительно по 22 июня 2020 года соблюдать режим "самоизоляции", установленный п. 1.10 настоящего раздела, по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Лицам из группы повышенного риска, достигшим возраста 65 лет и старше, а также имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, находящимся на территории Магаданской области, соблюдать режим "самоизоляции", установленный п. 1.10 настоящего раздела, по месту жительства либо месту пребывания, фактического Нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Дополнительные условия соблюдения режима "самоизоляции", в том числе освобождение работников от необходимости нахождения на рабочих местах в период "самоизоляции", предоставление гарантий и компенсаций в связи с вынужденным приостановлением работы, определяются локальными нормативными актами работодателей либо отдельными соглашениями сторон трудового договора.

1.7. Запретить по 22 июня 2020 года включительно на территории Магаданской области:

1) пассажирские перевозки транспортом общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты рук (перчаток и т.п.), лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);

2) проведение детских межшкольных, муниципальных, межмуниципальных, региональных спортивных, культурных и иных мероприятий с участием жителей Магаданской области;

3) работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

4) посещение обучающимися образовательных организаций всех форм собственности, предоставляющих начальное, основное, среднее общее образование и дополнительное образование (за исключением выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Магаданской области, на базе которых осуществляется проведение государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и пунктах проведения ЕГЭ), студентами среднего профессионального образования (за исключением учреждений, организующих проведение аттестации в формате демонстрационного экзамена);

5) проведение профилактических медицинских осмотров, и диспансеризации групп взрослого населения, указанных в п. 1 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утверждённого приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

6) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (в том числе командирование сборных команд Магаданской области на соревнования всех уровней), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

7) предоставление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния;

8) выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов до особого распоряжения:

- гражданам, не проживающим на территории Магаданской области;

- гражданам старше 65 лет;

- в охотничьи угодья, границы которых расположены на территории двух и более муниципальных образований Магаданской области;

9) выдачу "путевок" предприятиями-организаторами любительского рыболовства для осуществления любительского рыболовства на предоставленных для этих целей рыболовных участках до особого распоряжения:

- гражданам, не проживающим на территории Магаданской области;

- гражданам старше 65 лет;

10) бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного и сезонного действия, расположенных на территории Магаданской области, гостиницах, за исключением бронирования мест для лиц, прибывших в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего раздела, в целях обеспечения режима "самоизоляции" таких лиц в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", членов экипажа воздушного судна в случае межрейсового и (или) предполетного отдыха, лиц, находящихся в служебных поездках (работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер), а также пассажиров воздушного судна, имеющих право на место в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их "самоизоляции" и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

1.8. Гражданам:

1) соблюдать дистанцию (далее - социальное дистанцирование) до других граждан не менее полутора метров в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) обеспечить использование в общественном транспорте, в местах приобретения товаров, работ, услуг, в иных общественных местах, где невозможно соблюдение гражданами социального дистанцирования, на предприятиях и организациях лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);

3) обеспечить использование в общественном транспорте средств индивидуальной защиты рук (перчаток и т.п.);

4) в случае проявлений острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний, любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

Рекомендовать гражданам временно воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха.

1.9. Родителям (законным представителям):

1) исключить нахождение детей на детских игровых и спортивных площадках;

2) обеспечить исполнение требований настоящего постановления детьми.

1.10. Рекомендовать гражданам не покидать места проживания (пребывания) включительно по 22 июня 2020 года, за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Магаданской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

5) выгула домашних животных;

6) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

7) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) осуществления любительского рыболовства и охоты;

9) случаев, указанных в разделах II-III настоящих Мер.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:

1) случаи оказания медицинской помощи;

2) деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

3) деятельность руководителей и сотрудников государственных органов Магаданской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

4) деятельность групп контроля за исполнением мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), созданных главами городских округов Магаданской области;

5) деятельность добровольцев (волонтеров), осуществляющих поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6) граждан, определенных решением областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области.

1.11. Всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

1) не допускать посещение объектов торговли, предприятий, мест приобретения товаров, работ, услуг гражданами без лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватномарлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);

2) проводить на объектах торговли, предприятиях, в местах приобретения товаров, работ, услуг мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима: влажную уборку помещений (служебных и мест общественного пользования) во время технического перерыва с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в течение рабочего дня (смены), а также после окончания смены; дезинфекцию оборудования и инвентаря; обеззараживание воздуха; обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

3) определить норму предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении в целях приобретения товаров, работ и услуг, с учетом требований санитарных правил, площади помещения и требований к социальному дистанцированию, установленных подпунктом 1 пункта 1.8 настоящего раздела, не допускать превышения предельного количества лиц;

4) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

5) обеспечить строгое соблюдение требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (приложение № 7 к настоящему постановлению);

6) обеспечить строгое соблюдение рекомендаций по организации работы с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложения № 8-16 к настоящему постановлению);

7) обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

8) подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России";

9) обеспечить доступ представителей операторов связи к местам установки сетевого оборудования и линий связи для производства аварийных работ в период действия режима повышенной готовности, обеспечив при необходимости наличие дежурного специалиста для взаимодействия;

10) принять меры по поддержанию двухмесячного запаса продовольственных товаров, обеспечивающего при осуществлении торговой деятельности соблюдение рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденных приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614 (для руководителей предприятий оптового и розничного сектора торговли, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области);

11) выполнять распоряжения губернатора Магаданской области об ограничении доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в результате распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Предупредить индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о наступлении административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за несоблюдение требований настоящего пункта.

1.12. Операторам связи обеспечить устойчивую и бесперебойную работу сетей связи, находящихся в их ведении.

1.13. Собственникам зданий (помещений) административного (бытового, хозяйственного) назначения, расположенных на территории Магаданской области, обеспечить контроль температуры тела посетителей при входе в здание (помещение) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным запрещением прохода лицам с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

1.14. Государственным органам Магаданской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг или организующим предоставление государственных и муниципальных услуг:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) использовать на территории Магаданской области на период действия режима "Повышенная готовность" формы взаимодействия с заявителями, исключающие риски возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

3) по возможности оказывать государственные услуги, в том числе в многофункциональных центрах, при условии обеспечения предварительной записи с целью избежания скопления людей в помещении. Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде;

4) при предоставлении услуг по организации отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных учреждениях стационарного типа, расположенных на территории Магаданской области, обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

1.15. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, за счет средств областного бюджета обеспечить проведение обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) граждан, призванных на военную службу и подлежащих отправке из муниципальных образований Магаданской области на сборный пункт Магаданской области.

1.16. Обязать глав городских округов Магаданской области вводить режим повышенной готовности местного уровня реагирования для принятия дополнительных мер по обеспечению защиты населения от заражения и распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по согласованию с губернатором Магаданской области.

II. Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территориях муниципальных образований "Город Магадан", "Ольский городской округ", "Хасынский городской округ"

2.1. Приостановить включительно по 22 июня 2020 года деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на территории Магаданской области, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих на территориях муниципальных образований "Город Магадан", "Ольский городской округ", "Хасынский городской округ" следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Госстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст:

1) ОКВЭД 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания";

2) ОКВЭД 56.10.2 "Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок" (за исключением ОКВЭД 56.10.21 "Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос", которые должны осуществлять свою деятельность в соответствии с I этапом рекомендаций для предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, указанных в приложении № 15 к настоящему постановлению);

3) ОКВЭД 56.3 "Подача напитков";

4) ОКВЭД 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов" (за исключением деятельности Государственного автономного учреждения культуры Магаданской области "Ресурсный центр развития культуры");

5) ОКВЭД 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" (за исключением ОКВЭД 90.03 "Деятельность в области художественного творчества");

6) ОКВЭД 91.01 "Деятельность библиотек и архивов" (за исключением деятельности Областного государственного казенного учреждения "Государственный архив Магаданской области");

7) ОКВЭД 91.02 "Деятельность музеев";

8) ОКВЭД 91.04.1 "Деятельность зоопарков";

9) ОКВЭД 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (за исключением деятельности, связанной со спортивнолюбительским рыболовством и охотой, деятельности охотничьих и рыболовных заповедников, деятельности, связанной с рекламой спортивных событий, деятельности проводников в горах, предусмотренной ОКВЭД 93.19 "Деятельность в области спорта прочая");

10) ОКВЭД 86.90.3 "Деятельность массажных салонов";

11) ОКВЭД 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная" .

Установить, что при строгом соблюдении требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (приложение № 7 к настоящему постановлению) организации, осуществляющие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Госстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст, указанные в подпунктах 5-7 настоящего пункта, вправе осуществлять административно-хозяйственное обеспечение деятельности своих организаций, исключающее проведение любых мероприятий с массовым пребыванием людей, а также посещение гражданами^ не являющимися сотрудниками организаций (посетителей), указанных организаций.

2.2. Граждане, находящиеся на территориях муниципальных образований "Город Магадан", "Ольский городской округ", "Хасынский городской округ" вправе:

1) осуществлять прогулки на улице не более 2-х человек вместе (или не более 4-х человек вместе при прогулках с членами своей семьи), при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

2) осуществлять занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек (или не более 4-х человек при занятиях с членами своей семьи) и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

III. Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территориях муниципальных образований "Тенькинский городской округ", "Омсукчанский городской округ", "Северо-Эвенский городской округ", "Среднеканский городской округ"

3. 1. Приостановить включительно по 22 июня 2020 года деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на территории Магаданской области, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих на территориях муниципальных образований "Тенькинский городской округ", "Омсукчанский городской округ", "Северо-Эвенский городской округ", "Среднеканский городской округ" следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст:

1) ОКВЭД 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания";

2) ОКВЭД 56.10.2 "Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок" (за исключением ОКВЭД 56.10.21 "Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос", которые должны осуществлять свою деятельность в соответствии с I этапом рекомендаций для предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, указанных в приложении № 15 к настоящему постановлению);

3) ОКВЭД 56.3 "Подача напитков";

4) ОКВЭД 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов";

5) ОКВЭД 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" (за исключением ОКВЭД 90.03 "Деятельность в области художественного творчества");

6) ОКВЭД 91.01 "Деятельность библиотек и архивов";

7) ОКВЭД 91.02 "Деятельность музеев";

8) ОКВЭД 91.04.1 "Деятельность зоопарков";

9) ОКВЭД 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (за исключением деятельности, связанной со спортивнолюбительским рыболовством и охотой, деятельности охотничьих и рыболовных заповедников, деятельности, связанной с рекламой спортивных событий, деятельности проводников в горах, предусмотренной ОКВЭД 93.19 "Деятельность в области спорта прочая");

10) ОКВЭД 86.90.3 "Деятельность массажных салонов";

11) ОКВЭД 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная".

3. 2. Граждане, находящиеся на территориях муниципальных образований "Тенькинский городской округ", "Омсукчанский городской округ", "Северо-Эвенский городской округ", "Среднеканский городской округ" вправе:

1) осуществлять прогулки на улице не более 2-х человек вместе (или не более 4-х человек вместе при прогулках с членами своей семьи), при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

2) осуществлять занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек (или не более 4-х человек при занятиях с членами своей семьи) и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

IV. Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территориях муниципальных образований "Сусуманский городской округ", "Ягоднинский городской округ"

4.1. Приостановить включительно по 22 июня 2020 года деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на территории Магаданской области, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее -организации), осуществляющих на территориях муниципальных образований "Сусуманский городской округ", "Ягоднинский городской округ" следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст:

1) ОКВЭД 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания";

2) ОКВЭД 56.10.2 "Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок" (за исключением ОКВЭД 56.10.21 "Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос", которые должны осуществлять свою деятельность в соответствии с I этапом рекомендаций для предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, указанных в приложении № 15 к настоящему постановлению;

3) ОКВЭД 56.3 "Подача напитков";

4) ОКВЭД 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" (за исключением ОКВЭД 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", ОКВЭД 47.74 "Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах", ОКВЭД 47.42 "Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах", а также деятельности организаций, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, включенные в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, и в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, указанный в пункте 4.2 настоящего раздела);

5) ОКВЭД 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов";

6) ОКВЭД 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" (за исключением ОКВЭД 90.03 "Деятельность в области художественного творчества");

7) ОКВЭД 91.02 "Деятельность музеев";

8) ОКВЭД 91.04.1 "Деятельность зоопарков";

9) ОКВЭД 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (за исключением деятельности, связанной со спортивнолюбительским рыболовством и охотой, деятельности охотничьих и рыболовных заповедников, деятельности, связанной с рекламой спортивных событий, деятельности проводников в горах, предусмотренной ОКВЭД 93.19 "Деятельность в области спорта прочая");

10) ОКВЭД 86.90.3 "Деятельность массажных салонов";

11) ОКВЭД 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты" (за исключением ОКВЭД 96.02.1 "Предоставление парикмахерских услуг");

12) ОКВЭД 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная";

13) ОКВЭД 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки";

14) ОКВЭД 91.01 "Деятельность библиотек и архивов".

4.2. Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, реализация которых допускается организациями, указанными в пункте 4.1 настоящего раздела:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

24. Приборы бытовые

25. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

26. Похоронные принадлежности

27. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

28. Оборудование электрическое

29. Кабельная продукция

30. Строительные и отделочные материалы и инструменты

31. Санитарно-технические изделия

32. Товары для пожаротушения и предупреждения пожаров

33. Электротовары

34. Бумага и канцелярские принадлежности

35. Очки, контактные линзы

36. Периодические печатные издания

37. Постельные принадлежности

38. Полотенца

39. Нижнее белье

40. Чулочно-носочные изделия

41. Обувь

42. Посуда

43. Спортивные товары

44. Средства индивидуальной защиты

45. Средства дезинфицирующие

46. Антисептические средства

47. Ручные электроинструменты и аксессуары к ним.

4.3. Установить, что действие настоящего раздела не распространяется на территорию города Сусумана муниципального образования "Сусуманский городской округ" и территорию поселка Ягодное муниципального образования "Ягоднинский городской округ".

Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кроме установленных разделом I "Общие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территории всех муниципальных образований Магаданской области" на территории города Сусумана муниципального образования "Сусуманский городской округ" и территории поселка Ягодное муниципального образования "Ягоднинский городской округ" утверждаются отдельным постановлением Правительства Магаданской области.

4.4. Главам муниципальных образований "Сусуманский городской округ", "Ягоднинский городской округ" обеспечить выполнение требований настоящего раздела.





Приложение № 2

Утвержден постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима "самоизоляции"

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10) по коду ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания:

другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J44;

- астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J45;

- бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду I 27.2,1 27.8,127.9.

4. Наличие трансплантируемых органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по коду Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду N 18.0; N 18.3-N18.5.

6. Злокачественные новообразования любой локализации в числе самостоятельных, множественных локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам С00-С80, С97.

7. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, миелодиспластический синдром, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам С81-С96, D46.





Приложение № 3

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Требования к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников

Работа по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) должна быть реализована работодателями по следующим направлениям:

1. Предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию).

В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции на предприятие (в организацию) необходимо осуществлять следующие меры.

1.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/илй с признаками инфекционного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

1.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

1.3. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

1.4. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции).

2. Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в коллективах на предприятиях (в организациях).

В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) работодателям целесообразно организовать и осуществлять следующие мероприятия:

2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен.

2.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

2.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, изделий и документов между цехами, участками, отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками.

2.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи для передачи информации.

2.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии (в организации), запрет участия работников в мероприятиях других коллективов.

2.6. При централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2.7. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания.

2.8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.

2.9. Обеспечение применения работниками средств индивидуальной защиты.

2.10. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

2.11. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

2.12. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

2.13. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

2.14. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

2.15. Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов.

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению заражения работников.

Другие организационные мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) должны включать следующие меры:

3.1. Проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.

Рекомендуется использование информационных материалов с сайта Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной организации здравоохранения, органов исполнительной власти Магаданской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области).

3.2. Ограничение направления сотрудников в командировки.

3.3. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.4. Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией (при наличии на предприятии медицинского персонала).

3.5. Недопущение персонала к работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (работники организаций пищевой промышленности, общественного питания, бытового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организациях) без актуальных результатов медицинских осмотров.





Приложение № 4

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием салона красоты или парикмахерской проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в салоны красоты или парикмахерскую лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

5.1 Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними.

5.2 Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты или парикмахерской; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

5.3 Оказание услуг каждому посетителю в отдельном кабинете.

5.4 Организация посменной работы сотрудников.

5.5 Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение внутри салона или парикмахерской.

5.6 Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.

5.7 Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли.

10. Ежедневную (после окончания работы) стирку по договору со специализированной организацией или непосредственно в салоне красоты или парикмахерской (при наличии соответствующих условий).

11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств.

12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

13. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

14. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

15. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

16. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

17. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

18. Недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.





Приложение № 5

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Рекомендации по организации работы прачечных и химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием прачечной и химчистки проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмернокосметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в химчистку или прачечную лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между клиентами путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1 Обеспечение приема по одному клиенту при условии соблюдения расстояния от сотрудника до клиента не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.2 При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.3 Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри предприятия.

5.4 Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.5 Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты -маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).





Приложение № 6

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Рекомендации по организации работы ателье с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием ателье проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в ателье лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между клиентами путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Обеспечение приема по одному клиенту при условии соблюдения расстояния от сотрудника до клиента не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки) при минимизации необходимости проведения примерок.

5.2. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.3. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри предприятия.

5.4. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.5. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты -маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого клиента.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).





Приложение № 7

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Рекомендации по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (СОУП)-19)

1. Перед открытием предприятия проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмернокосметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 20 минут для исключения контакта между ними.

5.2. При наличии отдельных боксов и входа (въезда) в них обслуживание одновременно не более одного транспортного средства на одном посту; при наличии общего входа (въезда) и отсутствия боксов обслуживание не более одного транспортного средства одновременно.

5.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия, перемещение внутри предприятия.

5.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.6. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты -маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

14. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

15. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).





Приложение № 8

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Рекомендации по организации работы магазинов продовольственных и непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием магазина проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмернокосметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в магазины лиц, не связанных с их деятельностью 5. Обеспечить соблюдение масочного режима. Не допускать посещение объектов торговли без лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей).

6. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

6.1. Нахождение в торговом зале и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

6.2. При невозможности соблюдения пункта 6.1 ограничение доступа посетителей в магазин.

6.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

6.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри магазина.

6.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.

6.6. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

7. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

8. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

9. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

10. Использование работниками средств индивидуальной защиты -маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

13. Проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в соответствии с Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях торговли (письмо Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 г. № 02/7495-2020-32).

Проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после окончания смены влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

После завершения обслуживания каждого клиента на кассе проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

17. Несоблюдение настоящих Рекомендаций влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.





Приложение № 9

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

I. Мероприятия до периода нахождения на объекте производства работ вахтовым методом.

1. Общие требования.

1.1. Работники перед отправкой на вахту должны пройти осмотр врача по месту пребывания.

1.2. Для работ вахтовым методом не рекомендуется прием лиц старше 65 лет.

1.3. Целесообразна одномоментная доставка персонала вахты для заполнения мест временного пребывания, для чего необходимо откорректировать график планируемых работ.

В качестве специально приспособленных помещений, предназначенных для наблюдения за здоровьем работников, могут использоваться гостиницы, пансионаты, санатории, дома и базы отдыха -места (учреждения) временного пребывания, которые функционируют по типу обсерваторов: размещение до 4-х человек в помещениях, выход запрещен, ежедневная уборка с дезинфектантами, обработка посуды и кухонного инвентаря.

1.4. Работникам в период нахождения в местах временного пребывания проводится инструктаж по мерам профилактики COVID-19 с разъяснением необходимости неукоснительного соблюдения режима.

1.5. За двое суток до отправки на вахту проводится лабораторное обследование рабочих на COVID-19. При подозрении на COVID-19 (наличие положительного результата) в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с запретом выезда.

1.6. При отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) сотрудники направляются к месту осуществления производственной деятельности и допускаются к работе.

2. Требования для доставки рабочих, грузов.

2.1. Транспортное средство, осуществляющее доставку на вахту и с вахты работников, материалов, продуктов, должно пройти комплексную обработку средствами, активными в отношении вирусных инфекций, по окончании рейса.

2.2. Водители, пилоты, машинисты транспортных средств проходят предсменный медицинский осмотр, включающий в себя в том числе контроль температуры тела, оценку наличия признаков инфекционного заболевания (ОРВИ) и обеспечиваются достаточным запасом масок (с учетом замены каждые 3 часа), дезинфицирующими средствами (салфетками, гелями и т.д.) для обработки рук.

2.3. Транспортная упаковка материалов, оборудования, продуктов, поступающих на вахту, подвергается обработке средствами, активными в отношении вирусных инфекций.

II. Мероприятия, проводимые по месту проведения работ и в вахтовом поселке.

3. Общие требования.

3.1. Администрацией вахтовой организации утверждается внутренний порядок функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории размещения.

3.2. Администрацией обеспечивается разделение потоков вновь прибывших и отправляемых с вахты работников, включая временное раздельное размещение на период обработки транспорта.

3.3. Работники и обслуживающий персонал информируются о клинических признаках COVID-19 и мерах профилактики в период нахождения в вахтовом поселке и на рабочих местах.

3.4. Ограничиваются контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами. Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива организуется посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен. При компоновке проживающих, организации их питания, транспортировке следует соблюдать цеховой принцип.

3.5. Транспортные средства, предназначенные для доставки рабочих от места проживания до места проведения работ, подвергаются обработке средствами, активными в отношении вирусных инфекций в конце смены.

3.6. Все работники, занятые в производственной деятельности, персонал вспомогательных учреждений, организации питания, клининговых компаний, и иные лица, находящиеся на территории вахтового поселка и в местах проведения работ, подлежат контролю температуры тела в начале рабочего дня (обязательно), в течение рабочего дня (по показаниям). Измерение температуры проводится бесконтактным способом с обязательным отстранением (изоляцией) от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания (ОРВИ) с занесением данных в соответствующий журнал.

3.7. При прибытии и нахождении на рабочем месте все работники и обслуживающий персонал обрабатывают руки кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками. Администрацией обеспечивается контроль за соблюдением персоналом правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук и лица с мылом и после каждого посещения туалета или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. В местах массового пребывания людей размещается информация о мерах по профилактике COVID-19.

3.8. В вахтовом поселке должен иметься не менее чем десятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток для бесперебойного обеспечения сотрудников клининговых служб, персонала пищеблока, медицинских работников.

3.9. Необходимо предусмотреть:

- организацию питьевого режима работников вахтовых поселков, в том числе посредством установки кулеров с бутилированной питьевой водой и обеспечение достаточным количеством одноразовых стаканчиков,

- оборудование умывальников для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками в местах общего пользования,

- обязательное использование всеми сотрудниками средств индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые маски), со сменой масок не реже, чем 1 раз в 3 часа (повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается),

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия силами штатных работников или клининговой компанией,

- проведение дезинфекции с кратностью обработки каждые 3-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники,

- запрет на проведение любых массовых мероприятий (совещаний и т.п.) на предприятии (в организации), участие работников в мероприятиях других коллективов с обеспечением преимущественно электронного взаимодействия, а также с использованием телефонной связи для передачи информации,

- применение в помещениях с постоянным нахождением работников приборов для обеззараживания воздуха,

- регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих и жилых помещений.

3.10. В целях недопущения переохлаждения работников, занятых на открытом воздухе при низкой температуре атмосферного воздуха должны быть проработаны вопросы:

- обеспечения работников необходимым комплектом специальной одежды с соответствующими теплоизоляционными свойствами;

- оборудования комнаты для обогрева работающих и сушки одежды и обуви;

- перерывов в работе на обогрев и отдых.

3.11. Обеззараживание воздуха должно быть предусмотрено в помещениях постоянного пребывания людей, в помещениях пищеблока: обеденном зале, на линии раздачи, в холодном цехе, помещении Для нарезки хлеба в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

3.12. Сбор использованных масок и перчаток в специальные промаркированные полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией осуществляется в порядке, установленном для ТБО. При наличии возможности утилизация отходов, в том числе медицинских, обеспечивается способом сжигания.

3.13. Отправка рабочих с вахты осуществляется только после пройденного медицинского осмотра с измерением температуры тела.

4. Организация питания в столовой вахтового поселка.

При наличии столовой:

4.1. Перед началом рабочей смены в отношении персонала пищеблока организуется ежедневный "входной фильтр" с проведением бесконтактной термометрии с записью в журнале. Запрещается допуск к работе лиц с признаками инфекционного заболевания (ОРВИ). Лица с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, респираторные явления) отстраняются от работы с помещением в изолятор и обследуются лабораторно на COVID-19.

4.2. Сотрудники пищеблока выполняют работу в спецодежде. На кассе, участке порционирования блюд (линия раздачи), в холодном цехе, в помещении нарезки хлеба должны обязательно использоваться маски и перчатки.

4.3. Перед входом в обеденный зал должны устанавливаться умывальники для рук, в помещениях пищеблока обеспечивается запас дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков, моющих средств с бактерицидным эффектом, одноразовых полотенец.

4.4. Количество используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации на весь день. Приветствуется использование одноразовой посуды.

4.5. При мытье столовой и кухонной посуды после каждого приема пищи дополнительно проводится дезинфекция в соответствии с инструкциями по применению используемых средств.

4.6. Предварительная подготовка продуктов, поступающих на пищеблок в групповой (транспортной) упаковке, в потребительской промышленной упаковке путем протирания упаковки ветошью, смоченной дезраствором.

4.7. Расстановка посадочных мест в обеденном зале, обеденной мебели (столов, стульев) должна обеспечивать соблюдение рекомендуемой дистанции между питающимися не менее 1,5 метров, между столами - не менее 1 м.

При отсутствии столовой и самостоятельной организации питания.

4.8. Прием пищи на рабочих местах запрещается. При отсутствии столовой выделяется комната для приема пищи с умывальником с подводкой холодной и горячей воды. Обеспечивается наличие моющих средств.

4.9. После каждого приема пищи проводится влажная уборка помещений, поверхностей установленного оборудования, столовой мебели, дверных ручек, поручней, выключателей, контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств, проветривание помещения и (или) обеззараживание воздуха в помещении.

4.10. Для приема пищи должна использоваться преимущественно одноразовая посуда. Хранение продуктов питания, предназначенных для приема пищи, допускается в герметичных контейнерах (в т.ч. предусматривающих разогрев пищи в микроволновой печи).

4.11. Для сбора отходов, использованной одноразовой посуды в комнате приема пищи устанавливаются контейнеры с крышками в достаточном количестве. Контейнеры подлежат ежедневной дезинфекции.

5. Противоэпидемические мероприятия в организациях, осуществляющих работу вахтовым методом.

5.1. В случае выявления у работника признаков COVID-19, он помещается в изолированное помещение до момента направления в медицинское учреждение индивидуальным транспортом.

5.2. Контактные лица также переводятся в изолированное помещение на срок 14 календарных дней для наблюдения.

5.3. Администрацией вахтового поселка обеспечивается проведение заключительной дезинфекции помещения, где проживал больной и контактные с ним лица.

5.4. После истечения 14-дневного периода, лица, находящиеся в изолированном помещении при отсутствии признаков заболевания и отрицательных результатов исследований биоматериала на COVID-19, допускаются к работе.





Приложение № 10

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела водителей и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания.

2. Уточнение состояния здоровья водителя и лиц, проживающих вместе с ним, а также информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

3. Наличие при входе на предприятие мест для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

4. Проведение работниками транспортного предприятия на рабочих местах регулярной обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками и осуществление контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

5. Соблюдение водителями социального дистанцирования при получении путевых листов, прохождения медицинского освидетельствования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

6. Проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств (автобусов, троллейбусов, трамваев) организациями дезинфекционного профиля, а также собственными силами предприятия при наличии и соблюдении условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.

Дезинфекция осуществляется только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта.

Дезинфекция транспорта осуществляется после рабочей смены на территории транспортных предприятий.

Дезинфекция транспорта должна проводиться на постах дезинфекции, оборудованных в моечных блоках или на специальных площадках, подключенных к водопроводу и канализации.

При условии выполнения дезинфекционных мероприятий силами транспортных компаний необходимо обеспечить создание запаса дезсредств, зарегистрированных в установленном порядке, разрешенных для дезинфекции и имеющих соответствующие документы (свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению).

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке: хлорсодержащие препараты (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %, гипохлорит кальция (натрия) - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,5 %), средства на основе дихлорантина (в концентрации активного хлора в рабочем растворе 0,05 %), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %).

7. Проведение водителями обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения (дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) на конечных остановочных пунктах в период межрейсового перестоя.

При обработке салонов в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, перчатки).

Должен быть обеспечен дневной запас дезинфицирующих средств в транспортном средстве для обработки салонов подвижного состава.

8. Водитель транспортного средства при перевозке пассажиров должен использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна составлять каждые 2-3 часа, перчаток - не реже 1 раза в смену, либо при их загрязнении, повреждении.

9. Ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами.

10. Организация приема корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции).

11. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки).

12. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

13. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи для передачи информации.

14. При централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику. При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

Организация работы столовых проводится в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания.

15. Оборудование умывальников для мытья рук в местах общественного пользования, санузлах дозаторами с жидким мылом и кожными антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами или электрическими сушилками для рук.

16. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

17. Обеспечение на предприятии не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

18. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

19. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

20. Проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и др.).

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

На водных транспортных средствах должен быть разработан и реализован план по профилактике заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.

План предусматривает следующие разделы:

1. Предотвращение заноса инфекции на водное судно.

2. Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди экипажа и пассажиров судна.

3. Меры по обеспечению режима работы судна в условиях регистрации спорадической заболеваемости COVID-19 на территории.

В рамках мер по предотвращению заноса инфекции на судно необходимо предусмотреть:

- организацию круглосуточного вахтенного контроля доступа на судно;

- ограничение доступа на судно лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами;

- проведение обязательной бесконтактной температурометрии входящих лиц с записью в журнале посещения судна, включая членов экипажа судна;

- недопущение на борт судна температурящих лиц, в том числе из числа членов экипажа судна;

- введение обязательного масочного режима для посещающих лиц;

- максимальное ограничение контактов экипажа судна с берегом с обязательным использование СИЗ при выходе на берег (перчатки, маски).

В рамках мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди экипажа судна предусматривается:

- проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и др.);

- двукратный ежедневный температурный контроль экипажа судна с ведением температурного листа, согласно судовой роли, с обязательным отстранением от нахождения на судне лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания;

- организация при входе/выходе в жилые и общественные помещения судна условий для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

- организация и проведение качественной уборки помещений судна с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования (жилые, общественные и судовые помещения, находящиеся в режиме постоянной или регулярной эксплуатации с посещением членами экипажа) с кратностью обработки каждые 2 часа;

- максимально возможное использование СИЗ (перчатки, маски) в жилых и общественных помещениях судна;

- ограничение контактов между отдельными функциональными рабочими группами экипажа судна, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки);

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений и общественных помещений;

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);

- обеспечение ежемесячной дезинфекции системы вентиляции судна с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- использование на камбузе посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

оперативное информирование должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль или медицинскую службу порта, о каждом случае заболевания среди членов экипажей и пассажиров и санитарно-эпидемиологической обстановке на транспортном средстве.

В рамках мер по обеспечению режима работы судна в условиях регистрации спорадической заболеваемости COVID-19 на территории необходимо предусмотреть обеспечение экипажа судна:

- неснижаемым запасом СИЗ (маски, перчатки), респираторами в случае выявления температурящих лиц;

- дезинфицирующими средствами вирулицидного действия;

- бесконтактными термометрами;

- кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками;

продуктами питания только посредством официально зарегистрированных шипчандлерских организаций;

- одноразовой посудой для использования на камбузе и в столовой судна.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

На воздушных судах с целью профилактики заноса и распространения новой коронавирусной инфекции должны предусматриваться и проводиться мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди экипажа и пассажиров воздушного судна (ВС) судна, которые включают в себя:

- проведение разъяснительной работы среди членов экипажа ВС о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок, перчаток и др.);

- контроль температуры тела Членов экипажа при проведении предполетного медицинского осмотра экипажа и в течение рабочего дня (по показаниям) в случае выполнения нескольких рейсов - перед каждым рейсом, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

обеспечение возможности обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры при входе экипажей и пассажиров на борт ВС и в течение рейса;

- наличие на борту ВС запаса средств индивидуальной защиты: перчатки, маски (исходя из количества пассажиров и членов экипажа на борту, с учетом длительности полета и смены масок каждые 3 часа);

- ношение членами экипажа, контактирующими с пассажирами, средств индивидуальной защиты перчатки, маски на борту ВС во время выполнения рейсов, со своевременной сменой (не реже 1 раза в 3 часа);

- использование во время полета только одноразовой посуды для напитков и питания, сбор в течение полета использованной одноразовой посуды, а также средств индивидуальной защиты, масок, дезинфицирующих салфеток в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые размещаются в хвостовой части воздушного судна. По прибытии в аэропорт назначения собранная посуда непосредственно в пакетах должна подвергаться дезинфекции средствами и в режимах, активных в отношении вирусов. После проведения дезинфекции посуда утилизируется в обычном порядке;

проведением качественной уборки ВС с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, дополнительные дезинфекционные мероприятия в помещениях кухни и туалетах во время рейсов, превышающих 2 часа (для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в гражданской авиации);

- обеспечение организованной доставки экипажей в места временного проживания, с предварительной дезинфекционной обработкой транспортного средства перед посадкой;

- при необходимости размещения экипажа в местах временного проживания (предполетный отдых, задержка рейса, перерыв в расписании и др.), обеспечение условий, исключающих его проживание совместно с иными гражданами.

На предприятиях транспортной инфраструктуры следует соблюдать Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции среди работников, опубликованные на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (приложение № 7 к настоящему постановлению).





Приложение № 11

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Порядок поэтапного снятия ограничительных мероприятий и рекомендации для предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

I этап

(с 04 апреля 2020 года - по настоящее время)

На I этапе предприятия общественного питания работают исключительно с обслуживанием на вынос и доставку своей продукции.

При этом выполняются мероприятия:

Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.

Противоэпидемические мероприятия:

- работа всего персонала в СИЗ (маски, перчатки);

- организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (курьеров);

- влажная уборка производственных помещений, оборудования каждые 2 часа с использованием дезинфицирующих средств;

- проветривание помещений (при наличии возможности) каждые 2 часа;

- обеззараживание воздуха производственных помещений с использованием бактерицидных ламп;

- социальная дистанция.

II этап

(по предложению, предписанию главного государственного санитарного врача Магаданской области)

На II этапе работают предприятия общественного питания с числом посадочных мест не более 20 с соблюдением социального дистанцирования (расстояния между столами должно быть не менее 1 метра). Массовые мероприятия (банкеты, поминки и другое) запрещены. Работа предприятий осуществляется с использованием одноразовой посуды или с использованием многоразовой с обязательной дезинфекцией.

При этом выполняются мероприятия:

Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников;

Противоэпидемические мероприятия:

- работа всего персонала в СИЗ (маски, перчатки);

- организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;

- влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов каждые 3-4 часа с использованием дезинфицирующих средств;

- проветривание помещений (при наличии возможности);

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп в обеденных залах;

- социальная дистанция.

III этап

(по предложению, предписанию главного государственного санитарного врача Магаданской области)

На III этапе работают предприятия общественного питания с числом посадочных мест не более 20 с соблюдением социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 1 метра). Массовые мероприятия разрешены при условии размещении столов на расстоянии не менее 1 метра с посадкой по 1-2 человека.

При этом выполняются мероприятия:

Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников;

Противоэпидемические мероприятия:

- работа всего персонала в СИЗ (маски, перчатки с учетом технологических операций);

- организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;

- влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов каждые 5-6 часов с использованием дезинфицирующих средств;

- проветривание помещений (при наличии возможности);

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд;

- социальная дистанция.

IV этап

(по предложению, предписанию главного государственного санитарного врача Магаданской области)

На IV этапе работают все предприятия общественного питания при соблюдении нормативных требований (санитарных правил, технических регламентов и т.п.).

При этом выполняются мероприятия:

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников;

2. Противоэпидемические мероприятия:

- работа персонала в масках и перчатках с учетом технологических операций;

- организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала;

- текущая уборка с использованием моющих средств по мере необходимости в течение дня;

- дезинфекционные обработки ежедневно в конце рабочей смены;

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд.





Приложение № 12

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 08 июня 2020 г. № 418-пп

Порядок поэтапного снятия ограничительных мероприятий и рекомендации в отрасли физической культуры и спорта в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

I этап

(с 11 мая 2020 года - по настоящее время, за исключением территорий муниципальных образований "Сусуманский городской округ", "Ягоднинский городской округ")

Индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортивная подготовка на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных сооружениях, беговых и велосипедных дорожках, иных спортивных сооружениях на открытом воздухе.

При условии социальной дистанции между занимающимися не менее пяти метров.

II этап

(по предложению, предписанию главного государственного санитарного врача Магаданской области)

Оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом на объектах спорта, включая услуги фитнес-центров и тренажерных залов. Организация спортивной подготовки и тренировочных мероприятий членов сборной команд Российской Федерации и Магаданской области по видам спорта при условии загрузки объектов спорта в объеме не более 30 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

III этап

(по предложению, предписанию главного государственного санитарного врача Магаданской области)

Оказание услуг для индивидуальных и групповых (не более 20 человек) занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров и тренажерных залов. Организация спортивной подготовки на объектах спорта при условии загрузки объектов в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

Организация физкультурных спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня в рамках реализации единых календарных планов, в том числе выполнение нормативов (тестов комплексов ГТО), без привлечения зрителей.

IV этап

(по предложению, предписанию главного государственного санитарного врача Магаданской области)

Организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков Магаданской области в рамках реализации единого календарного плана на 2020 год департамента физической культуры и спорта Магаданской области, а также иных мероприятий муниципального и регионального уровней с привлечением зрителей.

Проведение зональных, всероссийских и международных соревнований с привлечением зрителей по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации.







