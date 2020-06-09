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09.06.2020 10:34
Рубрика: Легковые авто

Полиция США прокалывает шины автомобилям без объяснения причин

Текст: Константин Руссов

В Сети появился ряд видеороликов, в которых представители силовых структур Соединённых Штатов, борющиеся с беспорядками в Миннеаполисе, прокалывают автомобилям покрышки.

Подборку видео с действиями полицейских в отношении автомобильных шин опубликовало издание Mother Jones, особенно смакуя подробности, связанные с машиной журналиста Люка Могельсона из Нью-Йорка, прибывшего в Миннеаполис для освещения протестного движения. Могельсон сообщил прессе, что вечером он подошёл к своему автомобилю, и полицейские сообщили ему, что шины проколоты.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Они смеялись, у них были улыбки на лицах!", - цитирует Mother Jones нью-йоркского журналиста.

Сотрудники службы эвакуации сообщили, что работают практически без перерывов, увозя "травмированные" машины на спецстоянки.

Действия полиции возмутили многих, тем более, что до недавнего времени власть никак не комментировала применение таких мер. Однако объяснение всё-таки появились. По словам официального представителя Министерства общественной безопасности Миннесоты Брюса Гордона, автомобили приходилось обездвиживать, так как на них ездили неаккуратно и быстро, представляя угрозу для окружающих. Также в салоне машин имелись предметы, которые могли бы быть использованы для нанесения ущерба собственности и здоровью людей.

Ранее "РГ" рассказывала, как протестующие сожгли салон Mercedes-Benz и разбили, не справившись с управлением, редкий Alpina Roadster V8.

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