Губернатор сообщил сообщил о дезинформации после ЧП в Норильске

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы. Интервью, где прозвучало это заявление, глава региона дал местным телеканалам "Вести-Красноярск" и телеканалу "Енисей".

- Почему в течение более чем двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а были явной дезинформацией, которую объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или масштабы, нельзя? Еще раз повторю очевидные вещи: в первом донесении, когда это произошло спустя небольшое количество времени, указывалось о том, что речь идет о столкновении автомобиля с этой емкостью. Я был там на месте происшествия. Это в принципе невозможно, - сообщил Александр Усс.

Также, по словам губернатора, в первых донесениях говорилось о том, что отсутствует экологический ущерб, и не обнаружено никаких пятен топлива на водной поверхности.

Между тем, по данным регионального министерства экологии и рационального природопользования уже сообщили, что обнаружены следы нефтепродуктов в ручье Безымянный и в озере Пясино рядом с Норильском.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разлилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива. По факту ЧС федерального масштаба, Главное следственное управление СК рассматривает три уголовных дела по статьям о загрязнении воды, порче земли и халатности из-за несвоевременного информирования об аварии. Последнее обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3. Окончательная причина, почему прохудился огромный резервуар и произошел разлив нефтепродуктов, еще не названа.