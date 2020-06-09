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09.06.2020 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об обнаружении денег, которые были похищены при нападении на красноярских инкассаторов.

Ирина Волк рассказала, что сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Межмуниципального управления МВД России "Красноярское" во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая.

Ранее были задержаны трое местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Установлено, что похищенные средства подозреваемые поделили между собой поровну. Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток. Затем он привез этот сверток своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы. В результате оперативно-розыскных мероприятий денежные средства изъяты.

В подвале недостроенного здания в микрорайоне Академгородок обнаружена оставшаяся часть похищенных средств. По имеющейся информации, в этом месте ее спрятал третий сообщник. Кроме того, неподалеку в гаражном массиве сотрудниками полиции были найдены пустые инкассаторские кассеты для денег.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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