Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей

Ирина Волк рассказала, что сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Межмуниципального управления МВД России "Красноярское" во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая.

Ранее были задержаны трое местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.

Установлено, что похищенные средства подозреваемые поделили между собой поровну. Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток. Затем он привез этот сверток своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы. В результате оперативно-розыскных мероприятий денежные средства изъяты.

В подвале недостроенного здания в микрорайоне Академгородок обнаружена оставшаяся часть похищенных средств. По имеющейся информации, в этом месте ее спрятал третий сообщник. Кроме того, неподалеку в гаражном массиве сотрудниками полиции были найдены пустые инкассаторские кассеты для денег.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.