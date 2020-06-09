В Санкт-Петербурге подготовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, сейчас власти работают вместе с Роспотребнадзором, чтобы в ближайшие дни озвучить перечень действий по нормализации жизни. Беглов подчеркнул, выступая в эфире "Радио России - Санкт-Петербург", что приходится выверять каждый следующий шаг, действовать максимально осторожно.

Губернатор отметил, что на этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления профильной работы медицинских организаций. В первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары, перепрофилированные для работы с больными COVID-19.

Ранее в Санкт-Петербурге возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зале не более 400 квадратных метров, а также разрешено было открыть для посещения храмы и кладбища.