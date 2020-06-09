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09.06.2020 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове вынесли приговор убийцам псковских десантников под Улус-Кертом

Текст: Николай Грищенко
Южный окружной военный суд вынес приговор двум членам банды Басаева - участникам нападения на псковских десантников под Улус-Кертом 1 марта 2000 года. Оглашение приговора проходило в Ростове-на-Дону.

Житель Чечни Ибрагим Донашев и уроженец Казахстана Нажмудин Дудиев признаны виновными в бандитизме, военном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ходе следствия и судебного разбирательства длившегося около двух лет удалось установить, что в декабре 1999 года подсудимые вступили в банду Шамиля Басаева. Под руководством зарубежных инструкторов научились владеть автоматическим оружием, гранатометами и взрывчатыми веществами.

Фото: iStock
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Разделяя цели банды, Дудиев и Донашев с другими ее участниками прошли подготовку в одном из учебных центров, где приобрели навыки обращения с различными видами стрелкового оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Вместе с другими боевиками в феврале 2000 года, вырвавшись из Грозного, бандиты уходили в горные районы Чечни.

Однако 29 февраля отряды Басаева и иорданского наемника Хаттаба в районе села Улус-Керт напоролись на десантников 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Несмотря на численный перевес боевиков, которых насчитывалось до 500 человек, 90 десантников вступили в бой на высоте 776.

Следователи восстановили хронологию боестолкновения и роль в ней каждого из осужденных. Боевые действия начались 29 февраля примерно в 14:00 и завершились рано утром 1 марта. Ибрагим Донашев и Нажмудин Дудиев, вооруженные автоматами Калашникова и ручными гранатами, находились в одном из штурмовых отрядов, насчитывающем 200 боевиков.

"В ходе нападения Дудиевым и Донашевым были произведены неоднократные выстрелы из имевшихся у них автоматов в военнослужащих", - говорится в материалах дела.

Из роты десантников в живых осталось лишь шесть человек. Выживший рядовой Алексей Комаров рассказывал, что с боевиками дрались врукопашную: рубились саперными лопатками, ножами и прикладами. Экспертиза позже установила, что пять десантников, не желая сдаваться в плен, подорвали себя ручными гранатами вместе с террористами. Указом президента России 22 солдата и офицера стали Героями России, а 68 - кавалерами ордена "Мужества".

Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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Установить точные потери банды Басаева и Хатабба не удалось, так как она оказалась рассеяна по горам. Однако через несколько дней под Сельментаузеном впервые сдались в плен свыше 70 боевиков.

20 лет назад Ибрагиму Донашеву и Нажмудину Дудиеву удалось скрыться от правосудия. Первый устроился на службу в органы внутренних дел, где служил старшим сержантом до февраля 2017 года. Второй - сразу записался на контрактную службу в армию. Осенью 2018 года они были арестованы в Чечне на основании показаний других членов банды. Подсудимые не признали свою вину.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Нажмудину Дудиеву назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, Ибрагиму Донашеву - 19 лет. Отбывать срок они будут исправительной колонии строгого режима", - сообщили "РГ" в пресс-службе суда.

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