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09.06.2020 22:02
Рубрика: Легковые авто

Россияне разлюбили седаны

Текст: Юрий Зубко

Эксперты выяснили, что за десять лет россияне разлюбили седаны. Если в 2010 году на автомобили с таким типом кузова приходилось 40% новых машин, то к 2020 году покупательские предпочтения явно сместились в сторону универсалов (к ним относятся также кроссоверы и внедорожники).

Фото: РИДА
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Как сообщает "Автостат", доля таких машин составляет 54%. Доля седанов уменьшилась до 28%, а у хэтчбеков она сократилась более чем вдвое - до 11%. При этом на лифтбеках свой выбор россияне стали останавливать гораздо чаще: продажи таких машин увеличились до 6%. Спрос на "двухдверки", кабриолеты и пикапы остался без изменений и равен 1%.

Напомним, самой продаваемой моделью в России по итогам мая стала Lada Granta, чья реализация составила 5726 автомобилей (-48%). Второе место заняла Lada Vesta с показателем 4475 машин, что на 49% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала Kia Rio - 3655 проданных автомобилей (-56%).

В то же время в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников лидерство вернула себе корейская Hyundai Creta.

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