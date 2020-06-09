Участник поджога полицейского участка в Миннеаполисе предстанет перед судом

Прокуратура предъявила обвинения участнику поджога полицейского участка в Миннеаполисе. Информация появилась на сайте министерства юстиции США.

"Прокурор США Эрик Макдональд возбудил уголовное дело против 23-летнего Брандена Майкла Вулфи. Ему предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к совершению поджога третьего участка полиции Миннеаполиса", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Протестующие стали причиной ЧП в полицейском участке Миннеаполиса - ворвавшись внутрь здания они его подожгли. Никто не пострадал, так как стражи порядка в это время находились на крыше участка и оттуда пытались рассеять толпу с помощью светошумовых гранат. Полицейских эвакуировали на вертолете. Первые слушания по делу о поджоге назначены на девятое июня.

Волна протестов и массовых беспорядков прокатилась по городам США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео.