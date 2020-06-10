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Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год

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    10.06.2020, 18:20
Текст:   Богдан Бобров

Студия Disney составила новый график премьер для кинолент, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает сетевое издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Список выглядит следующим образом:

- "Мулан" - 23 июля;

- "Новые мутанты" - 27 августа;

- "King's Man: Начало" - 17 сентября;

- "Смерть на Ниле" - 8 октября;

- "Спасите Колю" - 29 октября;

Фото: twitter.com/ iruzim
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- "Черная вдова" - 5 ноября;

- "Глубокие воды" - 12 ноября;

- "Душа" - 19 ноября;

- "Главный герой" - 10 декабря;

- "Вестсайдская история" - 17 декабря;

- "Последний богатырь: Корень зла" - 24 декабря.

Новый фильм Уэса Андерсона с чудесно локализованным названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" ориентировочно выйдет осенью (в частности, называется дата 12 ноября).

Как сообщалось ранее, возобновление работы кинотеатров в России запланировано на середину июля, при этом будет предусмотрена особая рассадка зрителей.

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