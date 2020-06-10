Президент США представит инициативы по реформе правоохранительной системы

Трамп готовится представить инициативы по реформе правоохранительных органов. Они включают, как законодательные меры, так и прямые президентские указы, сообщает телеканал NBC.

"В числе инициатив: создание базы данных офицеров полиции с историей дисциплинарных нарушений, изменение тактики работы полиции. Ожидается, что нововведения представят уже в четверг", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Вопрос полицейского произвола вновь обострился в США после гибели в ходе задержания полицией в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Попавшие в сеть кадры вызвали волну массовых протестов против расизма по всей стране. Флойда похоронят рядом с материю на кладбище Houston Memorial Gardens в Перленде. Церемония отпевания уже завершилась в Хьюстоне.