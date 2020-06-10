На Михаила Ефремова надели электронный браслет

На артиста Михаила Ефремова надели электронный браслет, чтобы контролировать соблюдение домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Контрольное устройство надели сотрудники уголовно-исполнительной системы. Ефремову на период следствия запрещено пользоваться телефоном и интернетом, отправлять почту и общаться с посторонними.

Сотрудники ФСИН будут доставлять его на допросы и в суд. Если артист нарушит условия, это может стать основанием для заключения под стражу.

Напомним, что Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы за "пьяное" ДТП, в котором погиб человек.