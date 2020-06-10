Skoda представила Octavia нового поколения для бездорожья

Skoda анонсировала выход внедорожной модификации универсала Octavia Combi Scout нового поколения. Одна из особенностей новинки - наличие версий с передним приводом. Напомним, ранее модель в этом исполнении комплектовалась 4х4.

Четвёртая генерация универсала Octavia Combi Scout имеет увеличенный по сравнению с обычной моделью дорожный просвет - плюс 15 мм, защитный обвес из неокрашенного пластика, серебристую отделку рейлингов и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Педали получили накладки, на спинках сидений появилась вышивка логотипа с названием версии, отделку облагородили контрастной прострочкой.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Для внедорожного универсала доступны дизели мощностью 115, 150 и 200 л.с., бензиновые двигатели мощностью 150 и 190 л.с., а также умеренно-гибридная силовая установка e-TEC 1.5 с 7-ступенчатым "роботом".

Мировая премьера Skoda Octavia Combi Scout запланирована на начало июля. Тогда же компания обещала раскрыть больше подробностей о новинке.

Дебют четвёртого поколения Skoda Octavia состоялся в ноябре 2019 года. Модель создана на модульной платформе MQB, колёсная база осталась прежней, но в габаритах лифтбек и универсал немного прибавили. Также увеличился полезный объём багажного отделения. Octavia вместе со сменой генерации обзавелась гибридными установками: умеренной и полноценной, подзаряжаемой.

В России новые Skoda Octavia появятся в лучшем случае под конец 2020 года. Цена на модель третьего поколения начинается от 1 140 000 рублей за лифтбек и минимум 1 985 000 рублей просят за универсал.