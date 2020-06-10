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10.06.2020 05:55
Рубрика: В мире

Вокруг Белого дома снимут временные защитные ограждения

Заграждение вокруг Белого дома, установленное из-за протестов, планируют убрать десятого июня. Об этом сообщила пресс-служба Национальной парковой службы.

Фото: REUTERS
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"В среду временное ограждение на южной стороне комплекса Белого дома, будет снято. Эти вопросы мы решаем на совместных консультациях с ведомством, которое занимается охраной президента США", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Волна протестных акций, хватившая страну, прошла и в парке Лафайет у Белого дома. Поводом послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. После массовых беспорядков, первого июня, вокруг Белого дома и парка установили сетчатое заграждение высотой около 2,5 метра, усиленное у основания бетонными блоками. Для наведения порядка в стране привлекли войска Национальной гвардии. Ожидается также, что вскоре президент США представит инициативы по реформе системы правопорядка в стране.

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