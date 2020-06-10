Церемонию отпевания афроамериканца Джорджа Флойда провели в Хьюстоне

В Хьюстоне завершилась церемония отпевания афроамериканца Джорджа Флойда. Силовое задержание полицейскими Миннеаполиса стало причиной смерти мужчины. Церемонию провели в церкви The Fountain of Praise, сообщает телеканал CNN.

"С речью выступил активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник Альфред Чарльз Шарптон-младший. Среди пришедших на церемонию также кандидат в президенты США Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейла Джексон Ли и мэр Хьюстона Сильвестр Тернер", - со ссылкой на источник пишет "Интерфакс".

После церемонии тело Флойда привезут на кладбище Houston Memorial Gardens в Перленде. Процессию будут сопровождать сотрудники департамента полиции Хьюстона. Флойд будет погребен рядом с его матерью. Накануне в этой же церкви с погибшим попрощались жители. Смерть афроамериканца вызвала волну массовых беспорядков и митингов протеста по стране. Для наведения порядка власти США призвали войска Национальной гвардии.