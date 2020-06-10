"Волга" от дизайнера "ВАЗа": люксовая версия ГАЗ-3102

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ГАЗ-3102 от фирмы ТехноВолга. Эта самарская фирма выпускала интересную модификацию ГАЗ-3102. Волги этой фирмы комплектовались оригинальным кузовным обвесом, который сильно изменял внешний вид машины. Он включал в себя новые бампера, боковые накладки, решетку радиатора и фары. Дизайн обвеса был разработан дизайнером ВАЗа Андреем Рузановым. Также были доработки и по технической части: по желанию клиента устанавливался 2-ух литровый двигатель Rover 20T4HK06 мощностью 136 л.с. и коробка передач Rover R380, ещё машина комплектовалась импортными гидроусилителем, бортовым компьютером и кондиционером. Опционально мог присутствовать кожаный салон различных цветов, дополнительная шумоизоляция, потолочный люк и холодильник в спинке заднего сидения. ________________________________ #volga21 #21volga #волга21 #21волга #волга24 #газ24 #волгагаз24 #сделановссср #реставрацияавто #ретроавто #авторетро #автоссср #ussrautomobiles #volga24 #volga21 #gaz24 #gazvolga24 #oldtimer #акпп #retroauto #autohistory #volgacar #gaz24volga #volga #luxurycars #Классика #3102 #ussr #ссср
В Сети появились любопытные снимки ГАЗ-3102 от самарского ателье "ТехноВолга". Фирма выпускала "люксовую" модификацию модели.
"Волга" из Самары отличалась оригинальным кузовным обвесом, который значительно изменял дизайн экстерьера седана. Он включал в себя новую бамперную группу, "юбки" порогов, иную решетку радиатора и накладки на фары. Интересно, что свежий внешний вид автомобиля был разработан дизайнером "ВАЗа" Андреем Рузановым.
ГАЗ-3102 оснащался люком на крыше, имел кожаный салон различных цветов (опционально), дополнительную шумоизоляцию и холодильник в спинке заднего дивана.
По технике машина получила двухлитровый 136-сильный двигатель Land Rover 20T4HK06, механическую коробку передач Land Rover R380, импортный гидроусилитель, бортовой компьютер и кондиционер.
Напомним, ГАЗ с заводским индексом -3102 выпускался в период с 1982 по 2008 годы. Всего за 26 лет завод собрал около 156 000 автомобилей ГАЗ-3102. Модель была разработана на базе ГАЗ-24, четырёхдверка нового поколения обладала более солидным обликом и комфортабельным внутренним убранством.
Ранее "Российская газета" рассказывала об уникальной "Волге" ГАЗ-3104, урезанной версии полноприводной модели -3105.
Кстати говоря, на прошлой неделе Горьковский автозавод открестился от возрожденной "Волги" на базе Skoda Octavia.