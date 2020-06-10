"Волга" от дизайнера "ВАЗа": люксовая версия ГАЗ-3102

В Сети появились любопытные снимки ГАЗ-3102 от самарского ателье "ТехноВолга". Фирма выпускала "люксовую" модификацию модели.

"Волга" из Самары отличалась оригинальным кузовным обвесом, который значительно изменял дизайн экстерьера седана. Он включал в себя новую бамперную группу, "юбки" порогов, иную решетку радиатора и накладки на фары. Интересно, что свежий внешний вид автомобиля был разработан дизайнером "ВАЗа" Андреем Рузановым.

ГАЗ-3102 оснащался люком на крыше, имел кожаный салон различных цветов (опционально), дополнительную шумоизоляцию и холодильник в спинке заднего дивана.

По технике машина получила двухлитровый 136-сильный двигатель Land Rover 20T4HK06, механическую коробку передач Land Rover R380, импортный гидроусилитель, бортовой компьютер и кондиционер.

Напомним, ГАЗ с заводским индексом -3102 выпускался в период с 1982 по 2008 годы. Всего за 26 лет завод собрал около 156 000 автомобилей ГАЗ-3102. Модель была разработана на базе ГАЗ-24, четырёхдверка нового поколения обладала более солидным обликом и комфортабельным внутренним убранством.

Ранее "Российская газета" рассказывала об уникальной "Волге" ГАЗ-3104, урезанной версии полноприводной модели -3105.

Кстати говоря, на прошлой неделе Горьковский автозавод открестился от возрожденной "Волги" на базе Skoda Octavia.