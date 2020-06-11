АвтоВАЗ приступил к предсерийному выпуску обновленного Lada Largus

На тольяттинском заводе 10 июня были собраны два Lada Largus - фургон и универсал, оба в топовой комплектации. Скорее всего, это предсерийные образцы, на которых отрабатывается сборка обновлённой модели. Ожидается, что товарные версии автомобилей начнут сходить в течение нескольких месяцев.

Напомним, АвтоВАЗ открещивается от обновлённого Lada Largus, несмотря на то, что тестовые прототипы автомобиля неоднократно были сфотографированы в Тольятти: на полигоне завода и городских дорогах.

Тем не менее, вдобавок к спайшотам появились данные о собранных образцах, об этом сообщает группа AvtoVAZ News. Оба автомобиля в белом цвете и топовых комплектациях. Интересная деталь: у модели не будет электронной системы стабилизации. Однако эта информация не имеет подтверждения.

Иронично, что новость о сборке Lada Largus появилась практически сразу после публикации ОТТС на обновлённый автомобиль.

Известно, что Lada Largus получит обновлённую фронтальную часть: оптику, бамперы, решётку радиатора, не исключено, что и капот с крыльями тоже подверглись изменениям. Модель будет иметь пересмотренный салон с улучшенной эргономикой и новые опции комфорта.

Моторная гамма изменений не претерпит. В настоящее время семейство автомобилей Lada Largus предлагается с моторами 1.6 литра мощностью 87 и 106 л.с., сагрегатированными с 5-ступенчатой МКП.