Новый Land Rover Defender доберется до России осенью. Цена известна

Land Rover анонсировал выход на российский рынок нового поколения Defender. Все подробности о составе комплектаций, среди которых, кстати, обещают и более бюджетные, расскажут чуть позднее, а старт продаж намечен на осень.

Квота доступных для заказа внедорожников - 130 экземпляров Land Rover Defender. Автомобили предлагаются с дизелями мощностью 200 и 240 л.с. и "шестёркой" на 400 л.с. со стартер-генератором. Во всех комплектациях Defender оснащён системой полного привода с 2-ступенчатой раздаткой.

Land Rover Defender в комплектации SE имеет в своём арсенале независимую пневмоподвеску, сиденья с отделкой кожей, памятью настроек и электроприводом по 12 параметрам, информационно-развлекательный комплекс с 10-дюймовым тачскрином, навигацией и аудио Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками, цифровую приборную панель диагональю 12.3 дюйма, бесключевой доступ, 3D-систему камер кругового обзора и систему контроля "слепых" зон.

В комплектации HSE внедорожник оснащён матричными фарами головного света, панорамной крышей, сиденьями с расширенными возможностями регулировки, адаптивным круиз-контролем и имеет расширенный пакет отделки кожей.

Все автомобили получили пакет зимних опций: подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений, функция стояночного подогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.

Цена - от 4 512 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что Land Rover привезла Defender в Россию для проведения адаптационных тестов. Премьера нового поколения модели состоялась осенью 2019 года.