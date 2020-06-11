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11.06.2020 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил второе дело по факту поставки просроченных ИВЛ

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В Костромской области возбудили второе уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ): следы просроченной техники обнаружили не только во Владимирской области, но и в Подмосковье.

В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ

Полиция в Костромской области выявила новый эпизод сбыта негодных аппаратов ИВЛ на территории региона. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, 8 апреля 2020 года общество с ограниченной ответственностью "Кострома-Медико" заключило с коммерческой организацией, зарегистрированной в Московской области, договор о продаже наркозно-дыхательных аппаратов "ФАЗА-5НР" 1998-1999 годов выпуска. В этот же день 290 аппаратов производства АО "Уральский приборостроительный завод" общей стоимостью 20,3 миллиона рублей были отгружены покупателю со склада в Костроме.

Как выяснили следователи, техническая документация на аппараты предусматривает возможность их хранения в упаковке производителя сроком не более пяти лет. Этот срок для проданного иногородним потребителям медобороудования истек более 15 лет назад.

- Согласно полученным следствием сведениям от производителя и территориального органа Росздравнадзора по Костромской области с учетом истечения всех возможных сроков хранения данных аппаратов, их эксплуатация невозможна и не допускается, - пояснили в СК.

В Ростовской области ожидают поставки аппаратов ИВЛ

Следователи пришли к выводу, что, заключив договор на поставки допотопных аппаратов ИВЛ, костромские бизнесмены осуществили сбыт недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере. По этому факту в СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ.

Сейчас оно соединено в единое производство с делом, ранее возбужденным СУ СК России по Костромской области, по факту продажи аналогичных аппаратов фирме из города Владимира. Покупатели планировали использовать это оборудование для лечения больных COVID-19, однако медицинская комиссия, побывавшая во владимирских больницах, признала технику непригодной и запретила ее эксплуатацию.

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