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11.06.2020 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Роскосмос опубликовал снимки разрушенного моста в Заполярье

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Официальный сайт госкорпорации "Роскосмос" Фото: Официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"
Фото: Официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала снимки железнодорожного моста в Мурманской области, который разрушился 1 июня.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Это сделано в рамках оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций с помощью орбитальной группировки России, сообщили в ведомстве.

На одном снимке виден мост в исправном состоянии, на другом - после обрушения двух пролетов.

Накануне начался демонтаж разрушенного сооружения. К месту будущего строительства поэтапно доставляются элементы конструкции пролета нового моста. Заключен договор о его строительстве, которое обойдется в 1,2 миллиарда рублей. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, дата исполнения договора - 30 сентября 2021 года. Временный обходной маршрут, позволяющий восстановить железнодорожное сообщение с Мурманском, начнет действовать 23 июня.

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