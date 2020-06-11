Роскосмос опубликовал снимки разрушенного моста в Заполярье

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала снимки железнодорожного моста в Мурманской области, который разрушился 1 июня.

Это сделано в рамках оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций с помощью орбитальной группировки России, сообщили в ведомстве.

На одном снимке виден мост в исправном состоянии, на другом - после обрушения двух пролетов.

Накануне начался демонтаж разрушенного сооружения. К месту будущего строительства поэтапно доставляются элементы конструкции пролета нового моста. Заключен договор о его строительстве, которое обойдется в 1,2 миллиарда рублей. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, дата исполнения договора - 30 сентября 2021 года. Временный обходной маршрут, позволяющий восстановить железнодорожное сообщение с Мурманском, начнет действовать 23 июня.