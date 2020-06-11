Распоряжение главы Удмуртской Республики от 11 июня 2020 года № 127-РГ "О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавируспой инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики"

1. Внести в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - новая коронавирусная инфекция):

1. Ввести с 18 марта 2020 года впредь до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить (ограничить) деятельность следующих находящихся на территории Удмуртской Республики организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей:

1) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров и иных объектов, в том числе объектов массового отдыха, развлекательных и досуговых заведений, в которых оказываются аналогичные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

2) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

3) с 28 марта до 11 июня 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов.

В период с 11 июня 2020 года до 15 июня 2020 года рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания могут осуществлять обслуживание гостей только на летних верандах;

4) ограничения, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

5) с 28 марта до 11 июня 2020 года работу ярмарок и рынков, за исключением осуществления розничной торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества;

6) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения деятельность СПЛ-салонов, соляриев, массажных салонов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Данный подпункт не распространяется на организации, оказывающие услуги массажных салонов на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, в части лечебного массажа на дому у потребителя по назначению врача;

7) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения проведение плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования.

Данный подпункт не распространяется на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в частных домовладениях, газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и (или) горячего водоснабжения в многоквартирных домах;

8) с 2 июня 2020 года до особого распоряжения деятельность парков культуры и отдыха;

9) с 28 марта до 15 июня 2020 года бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов для массовых тренировок, горнолыжных трасс.

С 15 июня 2020 года деятельность объектов, перечисленных в настоящем подпункте, разрешается с учетом положений, указанных в подпунктах 43, 44 пункта 6 настоящего распоряжения.

3. Запретить с 29 апреля до 15 июня 2020 года на территории Удмуртской Республики посещение гражданами коллективных богослужений в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике:

1) с 1 июня 2020 года до особого распоряжения приостановить проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке;

2) ограничить максимальное количество лиц, присутствующих на государственной регистрации заключения брака, до 10 человек (включая сотрудников органа ЗАГС);

3) в случае государственной регистрации заключения брака у граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин производить государственную регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак;

4) после проведения каждой государственной регистрации заключения брака проводить уборку помещений органа ЗАГС с применением дезинфицирующих средств;

5) производить государственную регистрацию заключения брака при условии соблюдения лицами, присутствующими на государственной регистрации заключения брака, социальной дистанции не менее 1,5 м, использования ими медицинских масок (одноразовых, многоразовых), респираторов, повязок или иных их заменяющих изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека (далее - маски или иные их заменяющие изделия), за исключением лиц, вступающих в брак.

5. Запретить на территории Удмуртской Республики курение кальянов в ресторанах, кафе, барах и иных общественных местах, в том числе доставку на дом кальянов, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому.

6. Допускается осуществление следующих видов деятельности:

1) деятельность по оказанию бытовых услуг, за исключением услуг, перечисленных в подпункте 6 пункта 2 настоящего распоряжения, при соблюдении требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также установленного Правительством Удмуртской Республики порядка уведомления о выполнении таких услуг (работ);

2) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей при условии перехода на удаленный режим работы, в установленном законом порядке;

3) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы (оказывающих услуги) по следующим направлениям деятельности: проектная деятельность, добыча нерудных материалов, производство строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования; строительство, в том числе жилищное; благоустройство территории; строительно-монтажные работы на линейных объектах, строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов капитального строительства и линейных объектов; доставка строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, сопутствующих материалов; доставка нерудных материалов; капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов; технический и строительный контроль производства работ на объектах капитального строительства и строительно-монтажных работ на линейных объектах, в том числе контроль качества строительно-монтажных и других видов работ, касающихся сертификации; проведение лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций; оптовая торговля строительными и сопутствующими материалами, ремонтные работы строительного оборудования, строительной и специальной техники, в том числе производство и доставка запасных частей для строительного оборудования, строительной и специальной техники; работы по обеспечению безопасности в газоснабжении и электроснабжении;

4) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих страховые медицинские услуги в системе ОМС;

5) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по техническому и сервисному обслуживанию транспортных средств, а также услуги по мойке автомобильного транспорта;

6) деятельность системообразующих организаций, входящих в перечни системообразующих организаций российской экономики, утвержденные в установленном порядке исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, комиссиями, действующими при них, а также их дочерних обществ, с учетом положений пункта 2 настоящего распоряжения;

7) деятельность непрерывно действующих предприятий промышленности и исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу;

8) деятельность организаций, занимающихся лесоводством и лесозаготовкой;

9) деятельность стоматологий;

10) деятельность лизинговых компаний;

11) деятельность автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики";

12) деятельность Микрокредитной компании "Удмуртский фонд развития предпринимательства";

13) деятельность Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики;

14) деятельность учреждений, подведомственных Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики;

15) деятельность бюджетного учреждения Удмуртской Республики "Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества";

16) деятельность кадастровых инженеров;

17) деятельность организаций, реализующих экспортные контракты;

18) деятельность предприятий атомного энергопромышленного комплекса и их дочерних обществ, в том числе акционерного общества "Чепецкий механический завод", а также предприятий, образующих с ними производственно-сбытовые цепочки и обслуживающих организаций, в том числе: общества с ограниченной ответственностью "Энергоремонт", общества с ограниченной ответственностью "Центр-Сервис", общества с ограниченной ответственностью "Ротекс", общества с ограниченной ответственностью "Прибор-Сервис", общества с ограниченной ответственностью "Общественное питание", общества с ограниченной ответственностью "Машиностроительный комплекс ЧМЗ", общества с ограниченной ответственностью "Домашняя кухня", общества с ограниченной ответственностью "АБК-Центр";

19) деятельность по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников промышленных предприятий;

20) деятельность Союза "Удмуртская торгово-промышленная палата";

21) деятельность государственных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, а также муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

22) деятельность образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для родителей, работающих на предприятиях, деятельность которых разрешена настоящим распоряжением, в режиме дежурных групп;

23) с 27 апреля 2020 года деятельность Регионального отделения ДОСААФ России Удмуртской Республики и иных организаций в части подготовки водителей для Вооружённых Сил Российской Федерации и других силовых структур;

24) с 27 апреля 2020 года деятельность автошкол по подготовке водителей;

25) с 27 апреля 2020 года деятельность салонов красоты и парикмахерских;

26) с 27 апреля 2020 года деятельность ломбардов и микрофинансовых организаций;

27) с 27 апреля 2020 года деятельность рекламных агентств, в части изготовления, доставки и установки наружной рекламы и рекламных конструкций;

28) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в части осуществления ими деятельности в качестве пунктов временного размещения граждан и обсерваторов;

29) деятельность учреждений, подведомственных Комитету по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики;

30) с 12 мая 2020 года деятельность предприятий, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности по разделу С "Обрабатывающие производства";

31) с 12 мая 2020 года деятельность учреждений, подведомственных Министерству экономики Удмуртской Республики;

32) с 12 мая 2020 года деятельность акционерного общества "Корпорация развития Удмуртской Республики";

33) с 12 мая 2020 года деятельность автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса Удмуртской Республики";

34) с 12 мая 2020 года деятельность автомобильных салонов;

35) с 12 мая 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по операциям с недвижимым имуществом, а также ведущих оценочную деятельность;

36) с 12 мая 2020 года деятельность но оказанию нотариальных и адвокатских услуг исключительно по предварительной записи, с 1 июня 2020 года деятельность Адвокатской палаты Удмуртской Республики и Нотариальной палаты Удмуртской Республики;

37) с 14 мая 2020 года деятельность аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров для садоводства и огородничества, расположенных в том числе в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), а также пунктов выдачи оилайн-заказов, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

38) с 14 мая 2020 года деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), на территории Удмуртской Республики за исключением ее осуществления на территории города Ижевска;

39) с 11 июня 2020 года разрешить осуществление деятельности объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) в городе Ижевске, с учетом положений Методических рекомендаций "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятии ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COV1D-19", утвержденных Государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, при условии направления уведомления о возобновления деятельности в период действия режима повышенной готовности в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики но форме, утвержденной Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики;

40) с 14 мая 2020 года деятельность бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики "Государственный зоологический парк Удмуртии";

41) с 14 мая 2020 года деятельность музеев и библиотек;

42) с 1 июня 2020 года деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку на этапах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства, а также в группах "Т-5" и "Т-4" тренировочного этапа, деятельность профессиональных спортивных клубов, осуществление тренировочного процесса спортивных сборных команд Удмуртской Республики и членов спортивных сборных команд Российской Федерации, работу спортивных сооружений (объектов спорта), использование которых необходимо для обеспечения деятельности, указанной в настоящем подпункте, при условии проведения генеральной уборки объектов, указанных в настоящем подпункте, с применением дезинфицирующих средств, соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 1,5 м, обеспечения максимальной загрузки спортивного объекта не более 50 процентов от нормативной единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

43) с 15 июня 2020 года деятельность хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере физической культуры и спорта, - фитнес-центров, при условии организации индивидуальных и групповых занятий с загрузкой объектов в объеме не более 50 процентов от нормативной единовременной пропускной способности спортивного сооружения с соблюдением методических рекомендаций по организации работы фитнес-клубов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0183-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике повой коропавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 мая 2020 года;

44) с 15 июня 2020 года деятельность Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по организации выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к груду и обороне" (ГТО) (далее - ВФСК ГТО), за исключением выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО по плаванию, работу спортивных сооружений (объектов спорта), использование которых необходимо для обеспечения деятельности, указанной в настоящем подпункте, при условии проведения генеральной уборки объектов, указанных в настоящем подпункте, с применением дезинфицирующих средств, соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 1,5 м, при условии организации тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО гражданами в группах не более 20 человек, с загрузкой объектов в объеме не более 50 процентов от нормативной единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

45) с 15 июня 2020 года деятельность образовательных организаций, предоставляющих общее образование, в части организации для учащихся 11 классов очных консультаций в малых группах в образовательных организациях по предметам, которые будут сдавать на Едином государственном экзамене;

46) с 15 июня 2020 года деятельность следующих образовательных организаций, в части очного проведения процедуры демонстрационного экзамена для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2020 года № ГД-23 8/05:

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики "Ижевский техникум индустрии питания" по специальности "Повар, кондитер";

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики "Ижевский торгово-экономический техникум" по специальности "Гостиничный сервис";

автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики "Строительный техникум" по специальности "Мастер общестроительных работ";

47) с 11 июня 2020 года разрешить деятельность нсихолого-медико-педагогических комиссий (структурного подразделения государственного казённого общеобразовательного учреждения "Республиканский центр диагностики и консультирования");

48) с 15 июня 2020 года деятельность федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" в части организации очного обучения студентов очной формы обучения выпускных курсов бакалавриата, магистратуры, специалитета с целью завершения обучения лабораторно-практической части в малокомплектных группах и проведения индивидуальных консультаций по выпускным квалификационным работам;

49) с 11 июня 2020 года деятельность федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Удмуртский государственный университет":

в части очного проведения аттестационных испытаний, в ходе которых оглашаются сведения ограниченного доступа для студентов специалитета и бакалавриата по специальностям 10.05.05 "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере", 10.03.01 "Информационная безопасность";

в части организации обучения малыми группами студентов очной формы обучения по направлению 49.03.01 "Физическая культура" с целью выполнения ФГОС в практической части по спортивным дисциплинам;

50) с 11 июня 2020 года деятельность организаций в сфере дополнительного образования взрослых;

51) с 15 июня 2020 года деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, при условии направления уведомления о возобновления деятельности в период действия режима повышенной готовности в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики по форме, утвержденной Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики;

52) с 11 июня 2020 года деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих в соответствии с учредительными документами следующие виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и статьей 4 Закона Удмуртской Республики от 12 апреля 2019 года № 17-РЗ "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике":

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

защ ита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление социального сиротства, развитие семейных форм воспитания детей;

комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

7. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность допускается в соответствии с пунктами 2, 6 настоящего распоряжения:

1) обеспечить с целью защиты работников от новой коронавирусной инфекции выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2, от 31 января 2020 года № 3, от 2 марта 2020 года № 5, от 13 марта 2020 года № 6, от 18 марта 2020 года № 7, от 30 марта 2020 года № 9, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24 по организации работы на предприятиях общепита и торговли, от 21 апреля 2020 года № 02/7495-2020-32 о проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли, от 20 апреля 2020 года № 02/7376-2020-24 по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19, иных актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения повой коронавирусной инфекции;

2) для торговых сетей и иных организаций розничной торговли - обеспечить расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям;

3) обеспечить работников организаций, задействованных в доставке товаров потребителям (курьеров), средствами индивидуальной защиты;

4) обеспечить соблюдение иных требований, установленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24 о направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19;

5) по возможности ие допускать на рабочие места, организовать перевод на дистанционную работу при наличии у работника:

а) заболеваний, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего распоряжения;

б) заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени;

в) беременности;

г) симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним;

6) рекомендуется обеспечить установление между стационарными рабочими местами разделительных перегородок при невозможности обеспечения между работниками соблюдения социального дистанцирования;

7) минимизировать посещение рабочих мест работниками старше 65 лет (если принято решение о необходимости продолжения их работы непосредственно на рабочих местах);

8) обеспечить установку на территории работодателя устройств для дезинфекции рук;

9) в случае проживания работников в общежитиях коридорного типа и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией расселить за свой счет в помещения некоридориого типа работников с выявленной инфекцией, проходящих амбулаторное лечение, а также работников, контактировавших с заболевшим;

8. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, иные государственные органы Удмуртской Республики и подведомственные им государственные учреждения Удмуртской Республики -обязать, а территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациям независимо от формы собственности - рекомендовать:

1) не проводить культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, в том числе с участием иностранных граждан, в период действия на территории Удмуртской Республики режима функционирования "Повышенная готовность";

2) принять необходимые меры по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников с учетом рекомендаций, направленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письме от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27;

3) отменить командирование работников за пределы Российской Федерации;

4) в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе работников, указанных в пункте 10 настоящего распоряжения, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции (14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей), начиная с даты прибытия на территорию Удмуртской Республики или контакта с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

5) в случае возвращения работников на территорию Российской Федерации, выезжавших в отпуск, либо по иным личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней, начиная со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики;

6) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней);

7) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

8) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей;

9) участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространению в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

10) провести (обеспечить проведение) дезинфекцию общественных пространств, элементов дорожной сети, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов, остановочных пунктов, а также подъездов многоквартирных домов в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции;

11) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы проводить дезинфекцию производственных, офисных и складских помещений, транспортных средств, зданий аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, таксомоторных парков в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике создать оперативные штабы но реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований в Удмуртской Республике.

10. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывшим в Удмуртскую Республику:

1) выполнять требования по изоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики.

По решению руководителей организаций и учреждений, в том числе индивидуальных предпринимателей и органов власти, а также прикомандированных к ним лиц требования по изоляции в домашних условиях, указанные в настоящем подпункте, могут нс применяться в отношении руководителей и сотрудников таких организаций и учреждений и при условии соблюдения указанными лицами санитарно-эпидемиологических требований, установленных на территории Удмуртской Республики;

2) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний, либо в случае любого иного ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций).

11. Обязать граждан, совместно проживающих в период изоляции с гражданами, указанными в пункте 10 настоящего распоряжения, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому либо в условиях обссрватора сроком на 14 календарных дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

12. Обязать:

1) с 31 марта до 11 июня 2020 года граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не распространяется на руководителей и сотрудников органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, обеспечивающих с 4 апреля до особого распоряжения функционирование указанных органов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам системообразующих организаций, входящих в перечни системообразующих организаций российской экономики, утвержденные в установленном порядке исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, комиссиями, действующими при них, а также их дочерних обществ, непрерывно действующих предприятий промышленности и исполнителей, участвующих в поставках продукции но государственному оборонному заказу, организаций, занимающихся лесоводством и лесозаготовкой, стоматологий, лизинговых компаний, организаций, осуществляющих техническое и сервисное обслуживание транспортных средств (за исключением автомоек), автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики", Микрокрсдитной компании "Удмуртский фонд развития предпринимательства", Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики, организаций, чье нахождение на рабочем месте является обязательным для обеспечения их функционирования, а также работникам здравоохранения, при наличии у перечисленных категорий работников справки, выданной их работодателем, по форме, утвержденной Правительством Удмуртской Республики;

2) иных граждан с 31 марта до 11 июня 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Удмуртской Республики, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая нс приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых нс ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места их накопления, велопрогулок, прогулок с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории, индивидуальных открытых тренировок на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря, пробежек, занятий скандинавской ходьбой.

Разрешается передвижение по территории Удмуртской Республики, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, при наличии у граждан, указанных в настоящем подпункте, справки, выданной работодателем по форме, утвержденной Правительством Удмуртской Республики.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, нс распространяются па случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных па защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности.

13. Обязать:

1) с 31 марта 2020 года граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) с 31 марта 2020 года органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) с 30 апреля 2020 года граждан использовать маски или иные их заменяющие изделия:

при посещении объектов, где приобретаются товары (выполняются работы, оказываются услуги), реализация которых не запрещена (не ограничена, не приостановлена) в соответствии с настоящим распоряжением;

при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси;

при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, в зданиях железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, автовокзалов и автостанций;

при посещении государственных органов и органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждений;

при посещении гражданами культовых помещений, зданий и сооружений;

4) с 12 мая 2020 года государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, которым принадлежат на праве собственности или ином праве объекты (территории, помещения, транспортные средства), в которых (с использованием которых) осуществляется деятельность, предусмотренная подпунктом 3 настоящего пункта, в том числе осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Объекты), направленные на обеспечение исполнения гражданами обязанности по использованию масок или иных их заменяющих изделий, в том числе:

а) обеспечить информирование посетителей об установленных подпунктом 3 настоящего пункта рекомендациях по использованию гражданами масок или иных их заменяющих изделий при нахождении (посещении) Объектов.

Информирование о данных рекомендациях осуществляется путём вывешивания доступных для любого посетителя в любое время информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, а также нанесения соответствующих предупредительных надписей на стендах на русском языке перед входом на Объекты. Соответствующие лица и организации вправе в дополнение к вышеуказанным способам доводить информацию о данных ограничениях иными способами, не запрещенными законодательством;

б) торговые сети и иные организации розничной торговли обеспечить масками или иными их заменяющими изделиями граждан, у которых при входе в торговый объект отсутствуют маски или иные их заменяющие изделия и (или) принять другие необходимые меры по недопущению нахождения таких граждан на Объектах и защите иных граждан, находящихся на Объектах, от распространения новой коронавирусной инфекции;

в) при обнаружении на Объектах граждан без масок или иных их заменяющих изделий, предложить гражданину воспользоваться маской или иным её заменяющим изделием или покинуть Объекты, а в случае отказа гражданина незамедлительно уведомить органы внутренних дел о факте нахождения такого гражданина на Объектах;

5) граждан информировать работодателей:

а) о наличии заболеваний, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего распоряжения;

б) о наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени;

в) о наличии беременности;

г) о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пневмонии у них или у лиц, совместно проживающих с ними;

6) граждан не покидать место проживания (пребывания) для осуществления трудовой деятельности в случаях, указанных в подпункте 5 настоящего пункта;

7) граждан соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателями.

14. Разрешить гражданам:

с 14 мая 2020 года проведение индивидуальных или групповых занятий спортом на плоскостных спортивных сооружениях с соблюдением социальной дистанции не менее 3 метров.

Проведение индивидуальных открытых тренировок, пробежек, занятий скандинавской ходьбой, вслопрогулок, индивидуальных или групповых занятий спортом на плоскостных спортивных сооружениях Удмуртской Республики осуществляются с соблюдением дистанции до других граждан нс менее 3 метров, осуществление прогулок с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра допускается в период с 7 до 21 часа.

15. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

обеспечить приостановление действия на пассажирском автомобильном транспорте, наземном электрическом транспорте, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения, в автобусах пригородного сообщения льготных и бесплатных проездных билетов в отношении всех категорий граждан с 31 марта по 30 апреля 2020 года с последующим восстановлением указанных льгот;

обеспечить с 31 марта по 30 апреля 2020 года приостановление продажи льготных проездных билетов гражданам, за исключением случаев следования к месту лечения и обратно;

продлить срок действия социальных проездных билетов, действовавших в апреле 2020 года, по 31 мая 2020 года включительно.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, нс распространяются на случаи следования граждан к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Удмуртской Республики, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе связанных с оказанием услуг доставки).

16. Рекомендовать перевозчикам осуществлять с 1 по 31 мая 2020 года включительно перевозку пассажиров по социальным проездным билетам, действовавшим в апреле 2020 года.

17. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:

1) обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидпой активности;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 10, 11 и 12 (применительно к лицам в возрасте 65 лет и старше) настоящего распоряжения;

3) принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, по организации изоляции граждан в условиях обсерватора, по отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике";

4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи иа дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала;

5) обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции;

6) организовать совместно с Горьковской железной дорогой - филиалом открытого акционерного общества "Российские железные дороги" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих (возвращающихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику до 15 июня 2020 года, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание им необходимой медицинской помощи;

7) организовать совместно с акционерным обществом "Ижавиа" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в город Ижевск авиатранспортом до 15 июня 2020 года, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание им необходимой медицинской помощи;

8) обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о профилактике впеболышчпых пневмоний, обращая особое внимание па необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

9) обеспечить распространение в медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания населения информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции и их публикацию в средствах массовой информации;

10) совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции;

11) утвердить перечень обссрваторов, создаваемых в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории Удмуртской Республики;

12) обеспечить непрерывное медицинское наблюдение за лицами, изолированными в обсерваторах;

13) обеспечить соблюдение требований по медицинскому наблюдению и забору материала у лиц, изолированных в обсерваторах;

14) обеспечить соблюдение требований к организации работы обссрваторов и дезинфекционным мероприятиям.

18. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики:

1) организовать в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан:

ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела проживающих в них воспитанников и граждан;

в случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь;

2) с 27 апреля до 13 июля 2020 года ввести дополнительные ограничительные мероприятия в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием траждан, в том числе ограничить доступ па территорию и в помещения указанных организаций посторонних лиц и транспортных средств, а также обеспечить круглосуточное пребывание всего персонала указанных организаций иа своих рабочих местах с возможностью проживания;

3) с 27 апреля до 13 июля 2020 года совместно с Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики обеспечить бесперебойное питание персонала в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

4) с 27 апреля до 13 июля 2020 года совместно с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики:

обеспечить круглосуточное медицинское обслуживание граждан и персонала в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

обеспечить регулярное обследование на новую короиавирусную инфекцию работников в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан, включая их тестирование;

5) с 27 апреля до 13 июля 2020 года совместно с Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике (по согласованию) обеспечить комплекс ограничительных мер на территории и в помещениях подведомственных Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики стационарных организаций с круглосуточным пребыванием граждан;

6) совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике внести предложения об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, организовать, при необходимости, совместно с общественными организациями, оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

19. Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

1) организовать информирование родителей о нежелательности поездок за пределы Российской Федерации;

2) организовать сбор информации от родителей о планируемых поездках за пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков пребывания).

20. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить:

1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников;

2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения организации с информированием медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

21. Руководителям пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций, санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, а также иных санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, расположенных на территории Удмуртской Республики:

1) приостановить с 28 марта до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение граждан, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечить проведение мероприятий по измерению температуры тела и изучению эпиданамнеза прибывающих граждан. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать ближайшую медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

22. Предложить руководителям аптечных организаций в Удмуртской Республике независимо от формы собственности обеспечить наличие в аптечных организациях неснижасмого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции и средств индивидуальной защиты.

23. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики обеспечить координацию действий государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике и организаций.

24. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике и Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики:

1) обеспечить в установленном порядке проведение проверочных, контрольных и других мероприятий в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции;

2) в случае установления фактов нарушения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством.

25. Предложить руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить на подведомственных территориях выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований, в том числе осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий (разделить рабочие потоки, обеспечить соблюдение дезинфекционного режима, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, антисептиками для обработки рук, организовать контроль температуры тела).

26. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики с применением вахтового метода, на период действия режима повышенной готовности в Удмуртской Республике:

1) организовать ежедневный медицинский осмотр, включающий измерение температуры тела сотрудников, в том числе на стационарных контрольно-пропускных постах, обеспечивающих допуск на территорию осуществления рабочей деятельности, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с респираторными симптомами и незамедлительным вызовом к ним медицинского работника;

2) исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты Удмуртской Республики, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью по показаниям медицинского работника;

3) осуществлять доставку работников от мест постоянного и временного проживания (в том числе вахтовых поселков) к месту осуществления производственной деятельности без промежуточных остановок в населенных пунктах Удмуртской Республики с последующей дезинфекцией использованного транспорта, исключая использование общественного транспорта;

4) обеспечить контроль за перемещением работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, на территории Удмуртской Республики и за её пределами (въезд, выезд), своевременно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике о фактах перемещения таких работников;

5) при необходимости оказания работникам экстренной медицинской помощи немедленно информировать федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике", осуществлять вызов медицинского работника к нему без посещения медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах Удмуртской Республики;

6) предусмотреть в журнале организации работ (общем журнале работ) ежедневное ведение списков работников, прошедших указанный в настоящем пункте осмотр, с указанием его результата;

7) обеспечить сотрудников питанием, средствами индивидуальной защиты, ежедневную дезинфекцию служебных помещений, служебного жилищного фонда сотрудников, мест временного проживания сотрудников;

8) обеспечить неснижасмый запас дезинфицирующих средств для проведения текущей уборки помещений на 21 календарный день;

9) разработать инструкции по действию персонала в случае выявления больного (с подозрением) новой коронавирусной инфекцией;

10) укомплектовать техническими средствами обеззараживания воздуха все административные помещения;

11) в столовых (пищеблоках) обеспечить введение усиленного противоэпидемического режима (усиленный дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций, масочный режим, УФ-обеззараживания воздуха) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания, пищеблоках образовательных организаций;

12) выделить отдельные помещения для заболевших работников, а также отдельные помещения для работников, прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику;

13) обеспечить изоляцию сотрудников, имеющих симптомы ОРВИ;

14) обеспечить изоляцию работников, осуществляющих деятельность па территории Удмуртской Республики вахтовым методом и прибывших па территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику, сроком на 14 календарных дней со дня прибытия па территорию Удмуртской Республики, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

Изоляция сотрудников осуществляется в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо в помещениях, указанных в подпункте 12 настоящего пункта;

15) обеспечить выдачу справок работникам по форме, утверждённой Правительством Удмуртской Республики, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

27. Рекомендовать Управлению Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в случае выявления систематических нарушений работодателями требований настоящего распоряжения направить предложения о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них) всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, при осуществлении которых были выявлены нарушения.

28. Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики разработать и утвердить форму уведомления о возобновлении в период действия режима повышенной готовности деятельности, указанной в подпунктах 39, 51 пункта 6 настоящего распоряжения.".

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







