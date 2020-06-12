Суд арестовал готовивших теракт в Симферополе россиян

Киевский районный суд Симферополя троих подозреваемых в подготовке теракта на рынке "Привоз" заключил под стражу до 10 августа, еще одного - под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В суде напомнили, что всем четверым также инкриминированы подготовка к теракту и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В квартирах и домах обвиняемых были найдены холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, компоненты взрывных устройств с детонатором и бикфордовым шнуром, а также листовки с экстремистскими текстами.

Как сообщалось, 10 июня на рынке "Привоз" Симферополя сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять россиян.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя задержание предполагаемых террористов, отметил, что все попытки диверсий на полуострове, которыми управляли с Украины, обречены на полный провал.