Можно ли купить хорошую иномарку за 100 000 рублей? Ищем "живые" варианты

Главная задача перед покупкой любой машины - определиться с критериями. Купить за 100 000 рублей теоретически можно хоть "Мерседес" - вопрос будет заключаться только в том, сколько дней машина проживет до своей гибели, ну или сколько нужно будет вложить сверху, чтобы она поехала дальше. Тем, у кого есть свой оборудованный гараж, золотые руки, драгоценное время и коробка с запчастями - вариант вполне подходящий.

Буквально недавно мы вспоминали культовые автомобили 1990-х, большая часть из которых сегодня вписывается в обозначенный диапазон и среди которых еще реально найти экземпляры на "уверенном ходу".

Большая же часть автовладельцев все равно рассчитывает на то, чтобы купить, "сесть и поехать", периодически подливая в машину свежее масло. А в этом случае смотреть придется совершенно иные варианты - максимально свежие по возрасту, пробегу и общему состоянию. Тут об именитых брендах придется забыть.

Сразу скажем, что в этот раз мы не будем рассматривать каждую модель в отдельности, а объединим предложения по странам производства, поскольку многие проблемы характерны в целом для региона появления автомобиля. Да и часть этих моделей мы уже подробно разбирали в прошлых наших обзорах.

"Французы"

Фото: Пресс-служба Renault.

Первая страна, которая приходит в голову при ассоциации с недорогим и надежным автомобилем - Франция. Само собой, благодаря Renault Logan. Но не им единым живут французы: в список автомобилей стоимостью около ста тысяч рублей можно включать еще две модели - Renault Symbol и Peugeot 206 Sedan. Последние две модели - плод творения турецкого и иранского подразделений французских брендов.

Все три машины будут 2005-2006 годов выпуска с пробегом за 200 тыс.км и в откровенно потрепанном состоянии. Ржавчина по кузову, следы кустарного кузовного ремонта, треснутые стекла, ушатанный интерьер, но, что самое главное - приемлемое техническое состояние. Удивительно, но владельцы подобных экземпляров чаще всего поддерживают как могут "французов" на более-менее хорошем ходу.

Объяснений этому два: все три модели оснащались крепкими и неприхотливыми моторами, родом еще из 1980-х годов, которые не были нашпигованы сложной эко-электроникой. Второй момент: все три "француза" крайне недороги в обслуживании, имеют море неоригинальных запчастей и хорошо известны на сервисах.

В общем, если вас не смущает внешний вид, состояние кузова и половина неработающих в салоне немногочисленных опций, то крайне положительным качеством "бюджетников" Renault и Peugeot является возможность довольно долго передвигаться с неисправными узлами, на ремонт которых можно потихонечку собирать деньги.

"Немцы" и "итальянцы"

Фото: Пресс-служба Fiat.

Наличие в списке итальянского и немецкого автомобилей - не ошибка. Каждая из стран когда-то предлагала в России свои бюджетники, которые к сегодняшнему упали в цене до минимальных значений - это Fiat Albea и Volkswagen Pointer. Правда, будем говорить честно, их состояние в целом сопоставимо с французскими "коллегами" - без грусти смотреть на внешний вид придется вряд ли, но шанс найти машину на неплохом ходу есть.

Главный недостаток Fiat - небольшой ресурс большинства узлов и деталей в силу экономии на них производителя. То есть, бегает машина хорошо, но не очень долго: средний пробег деталей подвески, навесного оборудования и всевозможных датчиков, сальников, ремней и прокладок - около 40-50 тыс.км, после чего их нужно менять. Очень неплохой мотор 1.4 требователен к качеству масла и топлива: лить в него "минералку" и 92-й бензин долго не получится.

Albea - вариант для заботливого и внимательного хозяина. Если вам отдают ее за 100 000 рублей, предыдущий хозяин вряд ли таким был.

В 2003 году Volkswagen впервые задумался над тем, чтобы привезти к нам свою бюджетную модель для захвата рынка, но просчитался. Дешевенький бразильский хэтчбек Pointer с очень странными комплектациями в нашей стране не поняли, а потому уже к 2006 году продажи были свернуты из-за низкого спроса.

Главных беды у машины две: дешевый тесный салон с бедными комплектациями и слабые двигатели, как бы там ни хвалили их владельцы: базовый мотор 1.0 имел всего 67 "лошадок" и заставлял взвон выкручивать обороты, а старший 1.8 (100 л.с.) был не настолько мощнее, насколько прожорливее. Так или иначе, Pointer при этом оказался крепко сбит и довольно вынослив. Огромным плюсом ко всему этому идет "порода" - ездовые повадки у машины немецкие.

Что же касается обслуживания, то тут происхождение сыграло машине не на пользу. Дело в том, стоимость родных запчастей у Pointer тоже немецкая, да еще из-за редкости авто часть деталей точно будет идти под заказ. Форумы владельцев пестрят рассказами о том, что на Pointer подходит от других авто, так что "уколхоженные" экземпляры для этого "Фольксвагена" не редкость.

"Японцы"

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

В данном разделе описание будет короткое. Из-за "обожествления" в России японского автопрома, цены на автомобили из страны восходящего солнца имеют как правило неадекватное происхождение. Так что обольщаться не стоит. Из более-менее свежих авто, которые можно приобрести за указанные деньги, будут Mitsubishi Lancer IX, Mitsubishi Carisma и Nissan Almera II. Однако морально нужно быть готовым к тому, что за 100 000 рублей вы купите останки этих машин.

"Заводится, но дымит - запали кольца", "Сколько раз была бита точно не известно, но ездит неплохо", "Течет коробка и рейка, передняя подвеска под замену, гремят суппорта, не работает кондиционер и печка - заниматься некогда, авто для понимающих" - это типичное описание "японцев" за 100 000 рублей.

Тридцати-сорокалетние экземпляры вроде той же Carina E или Honda Civic - исключительно для людей с руками и свободным временем. Наш же вердикт однозначный - купить в России приличную японскую машину за 100 000 рублей невозможно. Смотри далее.

"Корейцы"

Фото: Пресс-служба Daewoo.

Если быть точнее, все автомобили в данном разделе одной корейской марки - Daewoo, которая после банкротства в 1999 году в виде всевозможных автономных и полуавтономных подразделений, как только не называлась - от ЗАЗ до Chevrolet.

В России благодаря своей низкой стоимости при неплохих потребительских характеристиках массовое распространение получили три модели - Nexia, Lanos и, конечно, Matiz.

Главное достоинство двух из трех моделей заключается в том, что их можно купить в возрасте до 10 лет и даже с реальным пробегом до 100 тыс.км, что гарантирует какой-то запас выносливости на ближайшее время. Единственное исключение - Lanos - самый современный из троицы автомобиль, который в России больше всего известен под более престижным брендом Chevrolet, а потому продавался всегда чуть дороже.

Если не вдаваться в технические подробности, у всех корейских бюджетников три основных недостатка: слабая коррозийная стойкость, недорогие и быстро изнашиваемые родные комплектующие, а также плавающее качество сборки. Все это в той или иной степени компенсировали первые владельцы своей заботой о машине.

Так или иначе, именно Matiz, Nexia и Lanos нужно отправляться искать в первую очередь, имея в кармане около 100 000 рублей. Учитывая огромный выбор, среди которого регулярно встречаются приличные варианты, шанс купить относительно беспроблемный автомобиль, который поездит еще год-два, очень хорошие.