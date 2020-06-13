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13.06.2020 15:22
Рубрика: Легковые авто

Можно ли купить хорошую иномарку за 100 000 рублей? Ищем "живые" варианты

Текст: Никита Юшкевич
Ровно год назад мы уже проводили подобное исследование вторичного рынка, только тогда на покупку был выделен вдвое больший бюджет. Как оказалось, найти иномарку во вменяемом состоянии за двести тысяч вполне реально. Учитывая грядущие финансовые потрясения, вызванные "вирусным" простоем экономики, есть основания предполагать, что и такая сумма для некоторых может оказаться неподъемной. В общем, снижаем требования до критических и смотрим, можно купить иномарку за сто тысяч рублей?
Volkswagen Pointer. Фото: Пресс-служба Volkswagen. Volkswagen Pointer. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen Pointer. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Главная задача перед покупкой любой машины - определиться с критериями. Купить за 100 000 рублей теоретически можно хоть "Мерседес" - вопрос будет заключаться только в том, сколько дней машина проживет до своей гибели, ну или сколько нужно будет вложить сверху, чтобы она поехала дальше. Тем, у кого есть свой оборудованный гараж, золотые руки, драгоценное время и коробка с запчастями - вариант вполне подходящий.

Буквально недавно мы вспоминали культовые автомобили 1990-х, большая часть из которых сегодня вписывается в обозначенный диапазон и среди которых еще реально найти экземпляры на "уверенном ходу".

Фото: iStock
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Большая же часть автовладельцев все равно рассчитывает на то, чтобы купить, "сесть и поехать", периодически подливая в машину свежее масло. А в этом случае смотреть придется совершенно иные варианты - максимально свежие по возрасту, пробегу и общему состоянию. Тут об именитых брендах придется забыть.

Сразу скажем, что в этот раз мы не будем рассматривать каждую модель в отдельности, а объединим предложения по странам производства, поскольку многие проблемы характерны в целом для региона появления автомобиля. Да и часть этих моделей мы уже подробно разбирали в прошлых наших обзорах.

"Французы"
Фото: Пресс-служба Renault.

Первая страна, которая приходит в голову при ассоциации с недорогим и надежным автомобилем - Франция. Само собой, благодаря Renault Logan. Но не им единым живут французы: в список автомобилей стоимостью около ста тысяч рублей можно включать еще две модели - Renault Symbol и Peugeot 206 Sedan. Последние две модели - плод творения турецкого и иранского подразделений французских брендов.

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
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Все три машины будут 2005-2006 годов выпуска с пробегом за 200 тыс.км и в откровенно потрепанном состоянии. Ржавчина по кузову, следы кустарного кузовного ремонта, треснутые стекла, ушатанный интерьер, но, что самое главное - приемлемое техническое состояние. Удивительно, но владельцы подобных экземпляров чаще всего поддерживают как могут "французов" на более-менее хорошем ходу.

Объяснений этому два: все три модели оснащались крепкими и неприхотливыми моторами, родом еще из 1980-х годов, которые не были нашпигованы сложной эко-электроникой. Второй момент: все три "француза" крайне недороги в обслуживании, имеют море неоригинальных запчастей и хорошо известны на сервисах.

В общем, если вас не смущает внешний вид, состояние кузова и половина неработающих в салоне немногочисленных опций, то крайне положительным качеством "бюджетников" Renault и Peugeot является возможность довольно долго передвигаться с неисправными узлами, на ремонт которых можно потихонечку собирать деньги.

"Немцы" и "итальянцы"
Фото: Пресс-служба Fiat.

Наличие в списке итальянского и немецкого автомобилей - не ошибка. Каждая из стран когда-то предлагала в России свои бюджетники, которые к сегодняшнему упали в цене до минимальных значений - это Fiat Albea и Volkswagen Pointer. Правда, будем говорить честно, их состояние в целом сопоставимо с французскими "коллегами" - без грусти смотреть на внешний вид придется вряд ли, но шанс найти машину на неплохом ходу есть.

Главный недостаток Fiat - небольшой ресурс большинства узлов и деталей в силу экономии на них производителя. То есть, бегает машина хорошо, но не очень долго: средний пробег деталей подвески, навесного оборудования и всевозможных датчиков, сальников, ремней и прокладок - около 40-50 тыс.км, после чего их нужно менять. Очень неплохой мотор 1.4 требователен к качеству масла и топлива: лить в него "минералку" и 92-й бензин долго не получится.

Albea - вариант для заботливого и внимательного хозяина. Если вам отдают ее за 100 000 рублей, предыдущий хозяин вряд ли таким был.

Фото: iStock
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В 2003 году Volkswagen впервые задумался над тем, чтобы привезти к нам свою бюджетную модель для захвата рынка, но просчитался. Дешевенький бразильский хэтчбек Pointer с очень странными комплектациями в нашей стране не поняли, а потому уже к 2006 году продажи были свернуты из-за низкого спроса.

Главных беды у машины две: дешевый тесный салон с бедными комплектациями и слабые двигатели, как бы там ни хвалили их владельцы: базовый мотор 1.0 имел всего 67 "лошадок" и заставлял взвон выкручивать обороты, а старший 1.8 (100 л.с.) был не настолько мощнее, насколько прожорливее. Так или иначе, Pointer при этом оказался крепко сбит и довольно вынослив. Огромным плюсом ко всему этому идет "порода" - ездовые повадки у машины немецкие.

Что же касается обслуживания, то тут происхождение сыграло машине не на пользу. Дело в том, стоимость родных запчастей у Pointer тоже немецкая, да еще из-за редкости авто часть деталей точно будет идти под заказ. Форумы владельцев пестрят рассказами о том, что на Pointer подходит от других авто, так что "уколхоженные" экземпляры для этого "Фольксвагена" не редкость.

"Японцы"
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

В данном разделе описание будет короткое. Из-за "обожествления" в России японского автопрома, цены на автомобили из страны восходящего солнца имеют как правило неадекватное происхождение. Так что обольщаться не стоит. Из более-менее свежих авто, которые можно приобрести за указанные деньги, будут Mitsubishi Lancer IX, Mitsubishi Carisma и Nissan Almera II. Однако морально нужно быть готовым к тому, что за 100 000 рублей вы купите останки этих машин.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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"Заводится, но дымит - запали кольца", "Сколько раз была бита точно не известно, но ездит неплохо", "Течет коробка и рейка, передняя подвеска под замену, гремят суппорта, не работает кондиционер и печка - заниматься некогда, авто для понимающих" - это типичное описание "японцев" за 100 000 рублей.

Тридцати-сорокалетние экземпляры вроде той же Carina E или Honda Civic - исключительно для людей с руками и свободным временем. Наш же вердикт однозначный - купить в России приличную японскую машину за 100 000 рублей невозможно. Смотри далее.

"Корейцы"
Фото: Пресс-служба Daewoo.

Если быть точнее, все автомобили в данном разделе одной корейской марки - Daewoo, которая после банкротства в 1999 году в виде всевозможных автономных и полуавтономных подразделений, как только не называлась - от ЗАЗ до Chevrolet.

В России благодаря своей низкой стоимости при неплохих потребительских характеристиках массовое распространение получили три модели - Nexia, Lanos и, конечно, Matiz.

Фото: РИДА
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Главное достоинство двух из трех моделей заключается в том, что их можно купить в возрасте до 10 лет и даже с реальным пробегом до 100 тыс.км, что гарантирует какой-то запас выносливости на ближайшее время. Единственное исключение - Lanos - самый современный из троицы автомобиль, который в России больше всего известен под более престижным брендом Chevrolet, а потому продавался всегда чуть дороже.

Если не вдаваться в технические подробности, у всех корейских бюджетников три основных недостатка: слабая коррозийная стойкость, недорогие и быстро изнашиваемые родные комплектующие, а также плавающее качество сборки. Все это в той или иной степени компенсировали первые владельцы своей заботой о машине.

Так или иначе, именно Matiz, Nexia и Lanos нужно отправляться искать в первую очередь, имея в кармане около 100 000 рублей. Учитывая огромный выбор, среди которого регулярно встречаются приличные варианты, шанс купить относительно беспроблемный автомобиль, который поездит еще год-два, очень хорошие.

#Renault #Nissan #Mitsubishi #Chevrolet