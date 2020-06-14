Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.06.2020,  
21:49
Текст:  Николай Грищенко

Флот США пытался следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Фото: Фонд перспективных исследований Фото: Фонд перспективных исследований
Фото: Фонд перспективных исследований

Журналистам ТК "Звезда", находившимся на буксире Тихоокеанского флота "Фотий Крылов", удалось снять полеты самолета-шпиона и крейсер. Однако к моменту погружения уникального беспилотного аппарата "Витязь" американцы опоздали.

"Когда мы только вошли в район, там стояло только судно из Китая. Через некоторое время, как только начали разворачивать оборудование, то появился американский крейсер", - сказал главный специалист КБ морской техники "Рубин" Роман Соколов.

Фото: РИА Новости
Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ РФ

Как отметил руководитель проекта Фонда перспективных исследований Сергей Лапсарь, основная база американского ВМФ - это остров Гуам, и США считают весь этот район "зоной своих стратегических интересов".

Однако, к моменту появления самолета США "Витязь-Д" уже находился под водой.

Напомним, погружение на дно Марианской впадины беспилотный аппарат "Витязь" совершил 8 мая и опустился на 10 028 метров. В отличие от работавших ранее во впадине японского аппарата Kaiko и американского Nereus, "Витязь-Д" функционирует полностью автономно и способен переднигаться на самой глубокой точке Мирового океана не только вертикально, но и горизонтально.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина 16:04
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО 13.06.2020
Как С-400 стал оружием гибридной войны 11.06.2020
ВМФ России
Фото: Пресс-служба Северного флота
Корабли Северного флота на учениях защитили побережье Арктики 14:47
Балтийский флот поднял авиацию в ответ на учения НАТО 11.06.2020
Подлодку "Князь Владимир" назвали важной частью модернизации флота 11.06.2020