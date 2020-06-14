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14.06.2020 05:02
Рубрика: Происшествия

Юрист оценил эффект видеообращения Евремова на ход дела о ДТП

Видеообращение актера Михаила Ефремова может негативно повлиять на ход дела, в частности, его могут посчитать за нарушение домашнего ареста. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"При домашнем аресте запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. Возникают обоснованные вопросы: а не нарушил ли Ефремов меру пресечения? Если нарушил, то ее могут изменить с домашнего ареста на стражу", - рассказал адвокат в эфире "Пятого канала".

Как ранее сообщала "Российская газета", восьмого июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы, выехав на встречную полосу. В результате погиб водитель фургона Lada 57-летний Сергей Захаров. Возбуждено уголовное дело. Актер отправлен под домашний арест. 12 июня он прокомментировал произошедшее и записал видеообращение. В ролике артист извинился перед семьей Захарова и предложил им компенсацию. Семья погибшего извинений актера не приняла.

Происшествия Правосудие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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