Юрист оценил эффект видеообращения Евремова на ход дела о ДТП

Видеообращение актера Михаила Ефремова может негативно повлиять на ход дела, в частности, его могут посчитать за нарушение домашнего ареста. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

"При домашнем аресте запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. Возникают обоснованные вопросы: а не нарушил ли Ефремов меру пресечения? Если нарушил, то ее могут изменить с домашнего ареста на стражу", - рассказал адвокат в эфире "Пятого канала".

Как ранее сообщала "Российская газета", восьмого июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы, выехав на встречную полосу. В результате погиб водитель фургона Lada 57-летний Сергей Захаров. Возбуждено уголовное дело. Актер отправлен под домашний арест. 12 июня он прокомментировал произошедшее и записал видеообращение. В ролике артист извинился перед семьей Захарова и предложил им компенсацию. Семья погибшего извинений актера не приняла.