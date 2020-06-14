Культовые иномарки 1990-х: есть ли смысл рассматривать старый премиум

Toyota Celica V (Т180)

Годы выпуска: 1989-1993

Стоимость: 100 000 - 350 000 рублей

Один из первых спорткаров, который появился в постсоветской России, и одна из первых машин, которая познакомила отечественных автомобилистов с диковинной системой "открывающихся" фар, от которой были в восторге все мальчишки 80-90-х годов. Позже подобные автомобили станут называть "слепыми". На самом деле, к моменту появления в нашей стране Celica уже имела международный статус и 20-летнюю историю. Как и положено в те времена, Celica V получила невообразимое количество модификаций, причем для разных стран разные.

Несмотря на то, что модель выступала в классическом ралли, имела полноприводные и турбоверсии, а также стала героем многих компьютерных гонок в культовой бело-красно-зеленой ливрее Castrol, гражданская версия прямо-таки спорткаром была больше внешне. Передний привод и только четырехцилиндровые моторы 1.6 или 2.0-литра (от 105 до 140 л.с., реже 165 л.с.), конечно, наделяли Toyota динамикой, но больше для пускания пыли в глаза владельцам "Восьмерок" и "Девяток", на которых тогда тоже было ездить круто. Чуть позже из Celica вырастет отдельная гоночная и может даже более именитая спортмодель Toyota Supra. Ну а главными конкурентами "Селики" в 90-х станут еще две интересные машины - Ford Probe и Opel Calibra.

Сегодня Celica V - редкая птица. Причем найти не "уколхоженную" машину будет почти невозможно, так как каждый владелец был обязан внести в свой первый спорткар какой-то элемент тюнинга. Правда, среди "праворуких" экземпляров иногда встречаются фестивальные тюнинг-проекты в стиле японских анимэ, за которые владельцы просят космических денег.

Toyota RAV4 (ХА10)

Фото: Пресс-служба Toyota.

Годы выпуска: 1994-2000

Стоимость: 250 000 - 450 000 рублей

Еще одна очень популярная японская модель 90-х, можно сказать, заложившая основу сегодняшней любви к кроссоверам в целом и к небывалой популярности RAV4 в частности. RAV - это аббревиатура, которая расшифровывается как Recreation Active Vehicle или "машина для активного отдыха". Четверка в названии означает все ведущие колеса, хотя существовали и моноприводные версии.

Все потому, что ближайшим родственником первого поколения Toyota RAV4 является… Celica. Модели делят одну платформу и массу технических нюансов. Кстати, именно поэтому первым и, так сказать, настоящим RAV4 является именно трехдверная модификация, которая существовала даже в открытом варианте. Кстати, RAV4 в своем время считался одним из самых красивых автомобилей.

Что касается способностей машины, то RAV4 с самого начала был именно кроссовером, в отличие от многих рамных "коллег", выросших из полноценных внедорожников. У модели был постоянный полный привод без понижающей передачи, но с отдельной межосевой блокировкой, которую нужно было включать заранее на неподвижной машине.

Благодаря тому, что Toyota RAV4 первого поколения дожил до 2000 года, сегодня модель достаточно распространена на вторичном рынке и, прямо скажем, не сильно дешева. Хозяева 25-летних "Тойот" просят за них в среднем около 300-350 тысяч рублей. Треть доживших до наших дней RAV4 c правым рулем.

Mitsubishi Pajero II, Toyota 4Runner II и Nissan Terrano II

Годы выпуска: 1987-1997

Стоимость: 100 000 - 900 000 рублей

Фото: Пресс-служба Toyota.

Три японских богатыря появились плюс-минус в одно время и для автовладельцев новой России стали в первую очередь олицетворением статуса, ну и некоторой опаски. Привезли и, так сказать, раскрутили их достоинства в европейской части нашей страны авторитетные владельцы из восточных регионов. Крепкие, выносливые и очень проходимые внедорожники были идеальными автомобилями сопровождения - "пробивали" дорогу или, наоборот, прикрывали отход "Мерседеса" с боссом. Так что чаще всего на подобных авто ездили "бойцы" тех или иных группировок.

Причем Pajero уже на тот момент был легендой благодаря своим победам на "Дакаре". Уважением, само собой, пользовалась и Toyota. Ездить на флагмане TLC80 в начале 90-х не гнушались и хозяева тогдашней жизни, а вот выросший из пикапа Hilux более простой и дешевый 4Runner закрепился за подручными. Выделяется из этой "тусовки" Nissan: европейский Terrano II из-за не самой "борзой" внешности и относительной доступности получил распространение и среди начинающих бизнесменов или управленцев того времени.

Сегодня именно в такой же последовательности ветераны 90-х встречаются на вторичном рынке. Самый большой разброс вариантов у Mitsubishi: до 200 тысяч рублей продаются "дрова", которые судя по описанию, заводятся чудом. За 300-500 тысяч можно выбрать относительно ухоженные машины. Удивительно, но среди Pajero II встречаются и "капсулы времени" - экземпляры практически в идеальном для своих лет состоянии, за которые просят немалые деньги.

Toyota 4Runner, увы, за время своего распространения в России все-таки не смог выдержать конкуренции с Land Cruiser, а потому на вторичном рынке машин сегодня не так и много. Половина из них доживает свой век на сельских просторах в качестве комфортного аналога УАЗа, вторая половина часто служит основной для рыболовно-охотничьего тюнинга.

Странноватый Nissan Terrano II также пошел по пути Toyota, уступив в итоге место куда более мужественной модели Pathfinder, хотя на просторах страны модель дожила аж до середины 2000-х и сегодня встречается регулярно. За самые свежие и ухоженные экземпляры могут просить до полумиллиона рублей.

Если вдруг кто-то будет рассматривать подобные внедорожники для покупки, стоит помнить, что юридические проблемы из бурного прошлого всплывают с ними регулярно.

Volvo 940/960

Фото: Пресс-служба Volvo.

Годы выпуска: 1990-1998

Стоимость: 50 000 - 400 000 рублей

Шведский "Мерседес" или флагман линейки Volvo начала 90-х. Модель получила имидж эдакого интеллигентного премиума, то есть автомобиля для тех, кто хотел показать свой статус, но не ассоциировать себя с криминалом. Подобный образ, кстати, обыгран в фильме "Брат 2", где подельники героя Бодрова, промышляющие "технологичными" преступлениями, угоняют именно Volvo 940. Кстати, в Volvo не поленились и на одной базе создали фактически две машины - более демократичную и простую "940", а также технологичную и роскошную "960". Модификации отличались и внешне, и технически, и по опциональному составу.

Несмотря на добротность и основательность флагмана Volvo, а также роскошь топ-версий вроде Royal, машина заслужила репутацию довольно капризной и сложной в обслуживании, что особенно касалось мощных и навороченных модификаций. Так что сегодняшние автолюбители, ностальгирующие по крутости этого автомобиля и мечтающие за недорого прикупить янгтаймер, могут довольно серьезно "обжечься".

В среднем стоимость бывшего флагмана Volvo и показателя статуса колеблется в пределах 250-350 тысяч рублей за приличные экземпляры. Юридические проблемы - тоже встречаются. А самое забавное, что в объявлениях нередко можно прочитать фразу "Возможен обмен на Lada", что многое говорит о том, насколько эта роскошная машина достала своего хозяина.

Jeep Grand Cherokee

Фото: Пресс-служба Jeep.

Годы выпуска: 1992-1996

Стоимость: 150 000 - 700 000 рублей

Заслуженное третье место в линейке легендарных автомобилей 90-х получает главный внедорожник криминального мира тех времен - Jeep Grand Cherokee первого поколения. На фоне своих японских конкурентов "американец" выгодно отличался наличием мощных двигателей объемом 4.0 или 5.2 литра, которые позволяли "Гранду" укладываться в разгон до 100 км/ч за 10 секунд.

Для внедорожника 1992 года выпуска - впечатляющие показатели, которые пришлись очень кстати "братве", в первую очередь, для их опасной работы. Бонусом шли массивная квадратная внешность и отличные комплектации с кожей и электроприводами, так что пугать "лохов" и хвастаться перед пацанами у "Джипа" получалось одинаково хорошо. В общем, по совокупности параметров эта была идеальная машина для непростой бандитской работы. В дальнейшем идеологическим приемником Jeep Grand Cherokee стал Mercedes "Гелик" G-Class, перенявший все основные криминальные параметры.

Сегодня модель Grand Cherokee бандитский пафос утратила, превратившись в добротный внедорожник бизнес-класса. Учитывая дизайнерскую преемственность поколений, первый "Гранд" в общем-то до сих пор выглядит солидно, а мощь моторов и богатство оснащения привлекают ностальгирующих. Вменяемые по состоянию машины сегодня продаются в среднем за 350-400 тысяч рублей. Есть варианты и сильно дороже - как правило с серьезным внедорожным тюнингом.

Главная же проблема первого "Гранда" - даже не техническое состояние, а вопрос, насколько качественно в свое время были легализованы документы и как хорошо в кузове заварены дырки калибра 5.45. Фраза в объявлениях "Есть нюансы. Все подробности по телефону" для этой машины - не редкость.

BMW 5-series (E34) и 7-series (E38)

Фото: Пресс-служба BMW.

Годы выпуска: 1987-2001

Стоимость: 100 000 - 1 500 000 рублей

Та самая "Боевая машина вымогателей", про которою сложены легенды и даже сняты фильмы. Само собой речь идет о "Пятерке BMW" в кузове Е34, которая стала одним из основных средств передвижения криминального элемента в России, да и современные модели серии часто остаются таковыми по сей день. В общем-то все то же самое относится и к флагманской "Семерке" в кузове Е38, за исключением того факта, что на ней ездили авторитетные боссы.

Обе модели оснащались широчайшей гаммой двигателей, среди которых легендарный статус получили рядные "шестерки". Кроме того, в гамме BMW были и моторы V8, а для версии 750 предлагался нынче уже подзабытый V12. Главной отличительной чертой немецких автомобилей оставались великолепные ездовые параметры, причем вне зависимости от выбранной версии.

Культовый статус BMW тех лет сформировал в России широчайшее предложение. Е34 и Е38 сегодня предлагаются в небывалом диапазоне цен и состояний - от полуживых машин за 100-200 тысяч рублей до коллекционных отреставрированных экземпляров за несколько миллионов. Ценовой предел адекватных предложений заканчивается на отметке в 1,3-1,5 млн рублей, поскольку определить достоверность требований более дорогих версий очень сложно. Средняя цена 25-летних "Пятерок" сегодня крутится вокруг отметки полмиллиона (!) с припиской "та самая легенда".

Mercedes-Benz E-Class (W124) и S-Class (W140)

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Годы выпуска: 1984-1998

Стоимость: 100 000 - 3 500 000 рублей

Собственно, без сюрпризов - два самых узнаваемых автомобиля 90-х, которые являются образом всей той эпохи. На "Шестисотом" в новой России ездили все богачи того времени - от криминальных авторитетов до олигархов. Ну а первый в истории "Мерседеса" E-class использовали люди рангом пониже. Про каждую из машин можно написать книгу - настолько выдающимися они стали для автопрома того времени и нашей молодой страны в частности.

W124 получил громадное количество модификаций - только вариантов двигателей под капотом побывало около 30 штук! Самая редкая и дорогая на сегодняшний день версия - E500 по прозвищу "Волк". Надо сказать, что легендарная надежность и выносливость "Мерседесов" тех лет во многом приукрашена, поскольку впечатления формировались на базе контраста с советским автопромом, в том числе и премиальным. В реальности же существовали как действительно удачные версии, так и откровенно ломучие с не самыми совершенными агрегатами.

На сегодняшний день выбор W124 сильно превосходит предложение W140. "Эски", далеко не все из которых были "Шестисотыми", в ценовом диапазоне до полумиллиона продаются под восстановление. Около миллиона - то, на чем еще можно ездить. Разнообразие же E-Class - запредельное: от гнилых "ведер" до коллекционных версий стоимостью дороже новой "Ешки". О том, имеет ли смысл покупать Mercedes-Benz E-Class, мы рассказывали в отдельной статье.