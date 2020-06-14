Могут ли лишить прав за обгон в тумане

Езда в тумане или в условиях плохой видимости связана с риском для жизни. В такой ситуации водитель должен быть предельно внимательным и аккуратным. Лучше не торопиться и, если есть такая возможность, стоит остановиться, не продолжать движения в опасных обстоятельства и переждать туман.

При езде в тумане правила дорожного движения не запрещают осуществлять обгон. Но здравый смыл говорит о том, что делать это стоит только в крайних случаях и с соблюдением всем мер осторожности. Для начала поговорим о том, каких правил нужно придерживаться при езде в тумане.

В таких условиях ориентироваться можно на разметку (если она видна), а также на край дороги. В качестве ориентира можно выбрать также расположенные вдоль автотрассы деревья, столбы и другие указатели. Важно следить за тем, чтобы лобовое стекло автомобиля оставалось чистым и не уменьшало и без того затрудненную туманом обзорность. Для этого рекомендуется почаще включать дворники.

Особенность тумана в том, что цвета источников света в нем меняются, к тому же есть сложности и с определением самого источника света. В тумане искажается также и восприятие расстояния, а поэтому водитель легко может ошибиться с оценкой расстояния до впереди идущего автомобиля и не понять, куда вообще движется машина.

Правила дорожного движения допускают возможность обгона в тумане, а также в условиях недостаточной видимости. В пункте 1.2 Правил дорожного движения говорится, что недостаточной видимостью считается "видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, тумана, снегопада, а также в сумерках". При этом статью 12.15 КоАП РФ, в которой предусмотрено наказание за обгон в условиях ограниченной видимости, фактически нельзя применять к тем водителям, которые решились на обгон в условиях недостаточной видимости.

Риск обгона в тумане заключается в том, что в таких условиях высока вероятность выехать на встречную полосу движения. И если в этом случае произойдет ДТП, то сам факт совершения опасного маневра в тумане, конечно же, станет отягчающим обстоятельством.

При езде в условиях тумана есть и другие требования, которые должен принимать во внимание водитель. В частности, если водитель везет с собой груз, который выступает за пределы автомобиля более чем на метр спереди или сзади или более чем на 0,4 метра с боку, то на него необходимо повестить знак "Крупногабаритный груз" и фонарь. Придется также использовать световозвращатели белого и красного цветов в передней и в задней части машины. За неработающие в условиях тумана световозвращатели водитель может "напороться" на штраф в размере 500 рублей.

Важно также соблюдать и скоростной режим, к чему водителя обязывает пункт 10.1 ПДД. Там говорится, что автомобилист должен вести свой автомобиль "со скоростью, не превышающей установленного ограничения", учитывая при этом дорожные и метеорологические условия и видимость в направлении движения.

"При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства", - говорится в том же пункте.

Также ПДД запрещают водителю осуществлять разворот "в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров". В противном случае его ждет штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, о чем говорится в статье 12.16 КоАП. Также при условии видимости дороги менее, чем 100 метров хотя бы в одну сторону запрещена остановка. За нарушение этого запрета водителя могут оштрафовать по части 4 статьи 12.16 КоАП на 1500 рублей.

В том же пункте 1. 2 ПДД дается определение ограниченной видимости. Там, в частности, указано, что ограниченной видимостью можно считать "видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами".

И именно на участках с ограниченной видимостью, а это обычно небольшие отрезки пути, обгон запрещен, что указано в пункте 11.4 ПДД. И если водитель проигнорировал этот запрет, то ему, согласно статье 12.15 КоАП, грозит лишение прав в срок от 4 до 6 месяцев.