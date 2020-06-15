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15.06.2020 10:05
Рубрика: Легковые авто

Hyundai увеличил гарантию на кроссовер Genesis GV80 до 10 лет

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Hyundai Group сообщила, что Genesis GV80, выпущенные с 11 июня 2020 года, будут иметь увеличенный вдвое гарантийный срок. Таким образом компания намерена успокоить клиентов, купивших авто с дёргающимся дизелем.

Фото: Пресс-служба Genesis.
Спрос на кроссовер Genesis GV80 превзошел ожидания

Ранее "РГ" сообщала, что клиенты обратились в компанию с жалобами на сильные вибрации при работе дизельного двигателя Genesis GV80 на холостом ходу.

В Hyundai Group проблему признали и организовали расследование, в ходе которого причину такого поведения мотора удалось установить: по предварительным результатам, дефект появляется из-за отложений продуктов сгорания топлива у автомобилей, которые длительное время работали на низких оборотах. В компании уверяют, что на безопасность транспортного средства это никак не влияет.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Как будет решена проблема, не уточняется, но отзывной кампании автопроизводитель пока не объявлял.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Определены самые надежные подержанные кроссоверы

Расширение гарантии на дизельные GV80 - мера для успокоения клиентов, которые уже купили флагманский кроссовер. Напомним, Genesis GV80 был доставлен 8 тысячам покупателей, а общее количество предзаказов на модель составляет более 10 тысяч.

В России продажи Genesis GV80 должны стартовать в начале осени 2020 года. Какие версии привезут к нам, пока неизвестно. Кроме дизельной "шестёрки" мощностью 278 л.с., кроссовер может быть укомплектован бензиновыми моторами на 304 и 380 л.с. Каждый из двигателей агрегатируется 8-диапазонным "автоматом".

#Hyundai #Genesis