В Саранске осудили мужчину, пытавшегося выбросить с балкона младенца

Девять с половиной лет лишения свободы - такой приговор вынес суд в Саранске 39-летнему местному жителю, пытавшемуся выбросить с балкона свою шестимесячную дочь. Кроме того, мужчина нанес побои полицейскому, спасавшему ребенка. Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет по региону.

Как уже писала "РГ", ЧП произошло днем 19 августа прошлого года в одной из саранских многоэтажек на улице Севастопольской. Неоднократно судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с сожительницей закрылся в квартире и, выйдя на балкон третьего этажа с шестимесячной дочкой, угрожал сбросить ее вниз. Для пущей убедительности хулиган подбрасывал в воздухе плачущего младенца. Первыми на место происшествия прибыли участковый отдела полиции № 1 УМВД по Саранску лейтенант Василий Мартынов, полицейский-водитель старший сержант Виктор Ковальчук, а также замначальника службы пожаротушения МЧС по РМ подполковник Руслан Алукаев. Рискуя жизнью, Василий Мартынов, по карнизу перелез на балкон и спас ребенка.

- Несмотря на оказываемое сопротивление, мужчину задержали, а девочку передали медицинским работникам. В больнице она прошла обследование и через несколько дней вместе с мамой вернулась домой - ее жизни и здоровью ничего не угрожало, - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

До суда обвиняемый содержался под стражей. Он признан виновным в покушении на убийство малолетнего и применении насилия к представителю власти. Отбывать наказание преступник будет в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Кстати

Операция по спасению маленькой девочки от разбуянившегося горе-отца вызвала широкий общественный резонанс в Саранске и за пределами региона. Вскоре участковый Василий Мартынов был награжден Орденом Славы Мордовии, а Виктор Ковальчук и Руслан Алукаев - медалями "За заслуги перед Республикой Мордовия". Кроме того, глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении Василия Мартынова и Виктора Ковальчука ведомственными медалями "За доблесть в службе" и "За смелость во имя спасения". А в марте текущего года указом президента России Василий Мартынов был отмечен государственной наградой - медалью "За отличие в охране общественного порядка".