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15.06.2020 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В регионах СКФО объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Текст: Михаил Сухарев

Погода на Юге России продолжает создавать проблемы жителям регионов Северо-Кавказского федерального округа.

По данным управленийя МЧС по Ставрополью, 15 и 16 июня в крае снова ожидаются ливни, град и штормовой ветер. Штормовые предупреждения объявлены на территориях Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Северной Осетии, Ингушетии и Карачаево-Черкессии. Соответствующую информацию распространили региональные МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по КЧР
Видео: В КЧР град повредил автомобили и крыши домов

- По данным Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца суток 16,17 и 18 июня сохраняется действие штормового предупреждения о КМЯ: местами по территории Кабардино-Балкарской Республики ожидается сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 метров в секунду, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малых объемов, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.

Аналогичные прогнозы погоды и в других перечисленных регионах. Непогода сохранится до четверга включительно. В МЧС советуют подготовиться к возможному граду и подтоплениям, а также к мощному ветру.

Напомним, в начале июня по регионам СКФО уже прокатился шторм. В Чечне из-за штормового ветра 3 июня 187 тысяч человек остались без электроснабжения. Ураган в республике валил деревья, рекламные щиты, срывал кровли, повреждал линии электропередач и газопроводы. Несколько десятков человек пострадали. На Ставрополье в минувшие выходные ветер перевернул более одиннадцать грузовых автомобилей. В Северной Осетии ливень затопил улицы Владикавказа, а ветер в нескольких населенных пунктах повредил крыши домов и заборы.

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