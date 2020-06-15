В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди

В Краснодаре скончалась пластический хирург Алена Верди. В отношении нее было возбуждено громкое уголовное дело: женщина обвинялась в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.

Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах. Правоохранители обещали рассказать подробности в ближайшее время.

Как заявили "РГ" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, по факту гибели 38-летней местной жительницы организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщалось ранее, Ленинский районный суд Краснодара перенес на 18 июня первое слушание по уголовному делу, которое должно было состояться 4 июня. Обвиняемая была госпитализирована в одну из городских больниц в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, резонансное уголовное дело в отношении пластического хирурга, гражданки Украины Антонины Горбуновой (она работала под псевдонимом Алена Верди) было возбуждено в апреле 2019 года. Женщину задержали в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Израиль.