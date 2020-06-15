Указ губернатора города Севастополя от 11 июня 2020 года № 50-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 11.05.2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COV1D-19" в целях предотвращения угрозы распространения COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Ввести в Указ Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019" следующие изменения:

1.2. В пункте 2:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего Указа, не распространяются на граждан, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в городе Севастополе и Республике Крым, а также на граждан:";

- в подпункте 1 слова "выезда и" исключить;

- в подпункте 2 слова "(убывающих с территории)" исключить.

1.3. В пункте 3:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что въезд граждан:";

- подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) указанных в абзаце первом и подпункте "а" подпункта 1 пункта 2 настоящего Указа, и проезд автотранспортных средств осуществляются через специально оборудованный стационарный пункт по проверке соблюдения мер профилактики новой коронавирусной инфекции (далее - пункт пропуска), работающий в круглосуточном режиме, при условии предъявления гражданином документа, удостоверяющего личность и электронного пропуска с QR-кодом, полученного через государственную информационную систему города Севастополя "Портал органов государственной власти" в порядке, определенном Главным управлением информатизации и связи города Севастополя (далее - пропуск).".

1.4. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. При въезде на территорию города Севастополя все граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.".

1.5. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"5) обеспечить изоляцию на срок 14 дней под медицинским наблюдением в условиях обсерватора - для граждан, находившихся за пределами Российской Федерации.".

1.6. Абзац второй пункта 7 исключить.

1.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Рекомендовать работодателям воздержаться от направления в командировку работников за пределы территории города Севастополя, за исключением командировок, носящих неотложный характерах/

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







