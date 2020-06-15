В Кремле заявили о раздражителях в отношениях с Прагой

Россия не будет оставаться терпимой к недружественным проявлениям со стороны Чехии, но настроена на налаживание отношений c этой страной.

"Последние месяцы привнесли определенные раздражители в наши отношения, мы сожалеем в этой связи", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно, что и происходит", - подчеркнул представитель Кремля.

В целом Москва сохраняет заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых, партнерских и взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой. "Это важно, и этот принцип распространяется в отношении всех европейских государств", - уточнил пресс-секретарь президента.

На вопрос, почему такое обострение происходит именно сейчас, представитель Кремля заметил, что не стал бы заниматься глубинным анализом - формат конференции с журналистами этого не позволяет.

"Будучи заинтересованными в добрых отношениях со всеми странами, в том числе и с Чехией, мы никогда не будем закрывать глаза на недружественные проявления", - заключил Песков.

МИД Чехии уведомил о высылке двух российских дипломатов. В МИД РФ заявили, что на эти действия будет адекватный ответ, и сегодня два сотрудника посольства Чехии в Москве были объявлены персонами нон грата.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Владимир Путин, безусловно, в курсе ситуации с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге. "Отношение президента к подобным проявлениям всем хорошо известно, но, конечно же, он лично не может заниматься этой темой", - добавил он, напомнив, что Москва предлагала разные варианты чешским визави, но пока ни один из них не был встречен с пониманием.