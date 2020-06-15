Завод Hyundai в России будет работать и в выходные

Петербургский автозавод Hyundai увеличит темп сборки автомобилей. Предприятие будет работать в две производственные смены в период с 15 по 30 июня текущего года.

Ежедневно российский завод планирует производить более 700 автомобилей. Оставшуюся половину месяца сотрудникам Hyundai даже придется несколько раз дополнительно выходить в выходные дни.

"Предприятие продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Основная часть персонала офиса работает дистанционно. О последующем графике работы завода компания проинформирует позднее", - рассказали в пресс-службе корейской марки.

Ранее Hyundai Motor работал в одну производственную смену и ежедневно собирал 360 автомобилей как для российского рынка, так и для экспорта.

Напомним, завод выпускает по полному циклу модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Предприятие действует с 2010 года. На нем трудится около 2200 сотрудников, производственная мощность составляет до 200 000 машин в год.

Кстати говоря, АвтоВАЗ перенес четырехдневный режим работы из-за краткосрочного оживления на российском рынке.