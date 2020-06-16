По данным МЧС, темпы очистки растут, ее алгоритм уже отработан. В пораженную зону постоянно прибывают дополнительные емкости для сбора водно-топливной смеси. Сейчас за сутки ее собирают около четырех тысяч кубометров. Плюс - сорбентом обрабатывают несколько квадратных километров.

- Ведутся активные работы, группировка большая: более 700 человек. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что наиболее важный критический момент в ликвидации аварии уже пройден, - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Как подчеркнул полпред Сергей Меняйло, в СФО это первая подобная техногенная авария: и по масштабу, и по специфике ребром поставила ряд вопросов. Начиная от способов ликвидации разлива нефтепродуктов в условиях вечной мерзлоты, заканчивая шагами, необходимыми для предотвращения таких происшествий в будущем.

- Экологические проблемы накапливались годами, их нужно решать. Но кроме ужесточения требований и нормативов, необходимо воспитывать новую культуру хозяйствования и менять психологию людей, - отметил полпред.

По данным МЧС, сейчас за сутки собирают около четырех тысяч кубометров водно-топливной смеси

Гости из Москвы провели также встречу с представителями коренных малочисленных народов Таймыра. Главное, что хотели услышать обеспокоенные северяне: как скажется нефтяная катастрофа на традиционном для них образе жизни? По мнению главы Минприроды РФ Дмитрий Кобылкина, ответ нужно искать в тесном взаимодействии с коренными жителями.

Параллельно идет "разбор полетов" - выяснение причин, почему цистерна разрушилась. Человеческий фактор - халатность со стороны руководства ТЭЦ, разумеется, сыграл свою роль. Об этом говорят четыре уголовных дела, заведенные на руководство предприятия.

А Росприроднадзор приостановил эксплуатацию и других резервуаров на объекте - это еще три бака РВС-20000. Поскольку их техническое состояние и состояние их фундамента "не определено". Сейчас проводят экспертизы.

Более того, как выяснили следователи, одно из крупнейших предприятий "Норникеля" несколько лет сбрасывало неочищенные сточные воды в реку. В итоге Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за нарушения экологических норм сотрудниками "Норникеля". Поводом для него стал выявленный факт сброса сточных вод в 2017-2019 годах близ Норильска. Уголовное дело возбуждено по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). "В период с июня 2017-го по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Механобринжиниринг", ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника Октябрьский", - говорится в сообщении ведомства.

По оценке Росприроднадзора, этим они нанесли ущерб окружающей среде, на ликвидацию которого потребуется порядка 154 миллионов рублей.

Справка "РГ"

В конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском, принадлежащей "дочке" "Норникеля", произошел разлив дизельного топлива. В окружающую среду попало более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов, площадь загрязнения превысила 180 тыс. кв. км. Территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного и рек Далдыкан и Амбарная.