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16.06.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda тестирует новый кроссовер в "шкуре" Kamiq

Текст: Константин Руссов
Фото: www.indianautosblog.com Фото: www.indianautosblog.com
Фото: www.indianautosblog.com

В Индии сфотографировали европейский Skoda Kamiq, что довольно странно: у компании пока нет планов продавать эту модель в стране. На самом деле на фото запечатлён агрегатоноситель другой модели, прототип которой дебютировал в виде концептуального Skoda Vision IN.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Европейский Skoda Kamiq создан на модульной платформе MQB-A0, модификация которой ляжет в основу серийного Vision IN. Новинка отличается от "европейца", прежде всего, более традиционным дизайном и увеличенным дорожным просветом.

Важно, что IN-модификация MQB-A0, кроме снижения себестоимости, позволяет адаптировать модель к местному климату, изменив системы охлаждения моторного отсека и кондиционирования салона.

Известно, что кроссовер на MQB-A0 IN будет иметь ещё и увеличенную по сравнению с Kamiq колёсную базу: 2671 против 2651 мм. Это позволит сделать новинку немного просторнее для задних пассажиров.

Фото: Пресс-служба Skoda.

По предварительной версии, Skoda Vision IN в серийном варианте оснастят турбированными бензиновыми двигателями объёмом 1.0 и 1.5 литра мощностью 110 и 150 л.с., которые сагрегатированы с 6-ступенчатой МКП и 7-скоростным "роботом" DSG соответственно. Дизельные версии и версии с 4х4 вряд ли появятся.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В список оборудования новинки могут войти: светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, мультимедиа с тачскрином 9.2 дюйма (у концепта был 12.3 дюйма), шесть подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона и даже цифровая приборная панель диагональю 10.25 дюйма.

Производство Skoda Vision IN запустят во втором квартале 2021 года, премьера, очевидно, состоится раньше, например, в феврале на автосалоне в Дели.

Skoda Vision IN будет конкурировать с Kia Seltos, Hyundai Creta, а также новой моделью Ford, разрабатываемой совместно с Mahindra.

#Skoda