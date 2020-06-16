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16.06.2020 18:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В рамках сотрудничества коммерческое подразделение Volkswagen и Ford выпустят три новые модели. Пикап Volkswagen Amarok на базе Ford Ranger появится в 2022 году, также будет разработан городской развозной фургон на базе Caddy 5 и фургон грузоподъемностью до одной тонны.

Автомобили, созданные в рамках альянса, будут использовать общие платформы, однако во всех иных аспектах они будут отличаться друг от друга, чтобы соответствовать требованиям целевых клиентов.

Фото: скриншот с видео с facebook.com
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В прошлом году концерны Volkswagen и Ford объявили о сотрудничестве, которое предполагает совместную разработку электрических и легких коммерческих автомобилей. Кроме того, компании объединяют усилия в рамках развития систем автономного вождения. Объем производства в рамках альянса составит около 8 миллионов автомобилей.

При этом отмечается, что сотрудничество между Volkswagen и Ford не является слиянием, компании выводят свои автомобили на рынок независимо друг от друга.

Ранее сегодня "РГ" сообщала о том, что Ford готовит кроссовер - конкурента Kia Seltos и Hyundai Creta. Также машины американской компании научились убивать коронавирус в своих интерьерах.

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#Volkswagen #Ford