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Рубрика: В мире

Аэропорты Пекина отменили более 1,2 тысячи рейсов из-за вспышки COVID-19

Два международных аэропорта Пекина "Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов после того, как в городе был повышен уровень реагирования на ЧС из-за новой вспышки коронавируса.

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По состоянию на утро среды (по местному времени), уже было отменено 615 прилетов (67,14%) и 640 вылетов (68,38%), пишет РИА Новости. Накануне сообщалось об отмене 900 авиарейсов. Сейчас в больницах находятся 137 человек с COVID-19, еще 12 бессимптомных носителей.

Напомним, новая вспышка коронавируса была зафиксирована на крупном оптовом рынке "Синьфади", уже 13 июня он был закрыт. До этого, на протяжении почти двух месяцев, в столице не было выявлено ни одного локального случая COVID-19. В Пекине вновь введены ограничительные меры профилактического характера. Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.

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