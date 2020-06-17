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17.06.2020 21:21
Рубрика: Происшествия

Новый допрос Михаила Ефремова продлился 5 часов: актера везут домой

Текст: Иван Петров
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве завершили допрос актера Михаила Ефремова - следственные действия продлились в общей сложности 5 часов. В настоящее время артиста везут обратно домой.

На допрос сотрудники ФСИН привезли актера в 15 часов, вышел из здания ГСУ Ефремов в сопровождении фсиновцев и полицейских около 20 часов. Предыдущие допросы Ефремова были проведены 9 и 11 июня.

Напомним, Михаил Ефремов проходит по уголовному делу о смертельной аварии на Садовом кольце возле здания МИД России. Его черный внедорожник выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном курьерской фирмы по доставке морепродуктов. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров получил в аварии травмы, от которых впоследствии скончался. Михаил Ефремов особо не пострадал. При этом очевидцы сообщали о том, что он был сильно пьян. Позднее экспертиза подтвердила это - в крови актера обнаружили не только алкоголь, но и следы наркотиков. По последнему факту было возбуждено отдельное уголовное дело, в рамках которого следователи должны установить наркодилеров, продавших артисту наркотики. Михаил Ефремов по этому делу проходит в статусе свидетеля. По основному же делу - о смертельной аварии - артисту грозит до 12 лет колонии.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Сам артист свою вину признает. В ходе судебного заседания он назвал произошедшее "чудовищным". Позднее Ефремов опубликовал видео, в котором попросил прощения за содеянное у родственников погибшего Сергея Захарова. Актер также пообещал в видеообращении, что честно понесет назначенное судом наказание. Кроме того, он выразил готовность компенсировать родным погибшего по его вине мужчины нанесенный моральный вред, назвав такой шаг со своей стороны попыткой не откупиться, а искупить вину.

Но родственники через адвокатов передали, что не намерены брать от Ефремова никаких денег.

В среду стало известно, что родственники погибшего Сергея Захарова согласны на встречу с адвокатами артиста. Но пройти такая встреча должна с участием известных и уважаемых людей. Цель же ее - развеять все слухи на тему компенсаций.

"Я сегодня утром разговаривал с братом погибшего Валерием, их позиция неизменна, они не хотят никакой компенсации", - цитирует РИА Новости адвоката семьи Захарова Александра Добровинского.

"Чтобы не было кривотолков, я предложил назначить встречу и на эту встречу пригласить двух известных и уважаемых людей из общественности. Пусть общественных сама выберет, кто придет, и на все переговоры эти люди сядут и услышат, что говорит семья", - отметил Добровинский, добавив, что в качестве примера он предложил позвать актеров Сергея Гармаша и Яну Поплавскую.

Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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