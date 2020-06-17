Перемена - 20 минут
Главный принцип: еда должна быть горячей, разнообразной и полезной. Предполагается, что первый перекус у детей будет дома, перед тем как отправиться в школу. А полноценный горячий завтрак - на второй или третьей перемене. Обед, кстати, тоже должен быть горячим.
Повторять на обед блюдо, которое дети ели на завтрак, запрещено. Никаких доеданий утренней каши в качестве гарнира. Если утром дети ели что-то углеводное - кашу, макароны, то в обед им нужно дать белковые продукты: мясную котлету или кусочек рыбы, например.
Никаких сухомяток и перекусов на бегу. Перемена, когда детей кормят, должна продолжаться минимум 20 минут - чтобы можно было спокойно помыть руки, поесть и вернуться в класс.
Не солоно хлебавши
Основной упор в новых правилах делается на полезность пищи. Соли в детской порции должно быть не более 1 грамма. Сахара и прочих "быстрых" углеводов тоже поменьше. Зато рекомендовано обязательно давать детям овощи и фрукты. В зависимости от сезона они могут быть разные, но в тарелке должны оставаться каждый день.
На завтрак рекомендуются каши с молоком, запеканки, омлет или яичница, хлеб с маслом и сыром. На обед - салат или просто овощи, горячее первое жидкое блюдо и второе. Запивать, как обычно, чаем, какао на завтрак и компотом в обед.
Кстати, новый порядок предлагает наглядно прививать детям навыки правильного питания: и в виде бесед и тематических занятий, и с помощью наглядной агитации - плакатов, и "иллюстрированных лозунгов" (интересно, чем отличаются первые от вторых?).
Вкусно и безопасно
В документе масса санитарно-гигиенических требований, которые необходимо соблюдать в школьных столовых. Начиная от количества посадочных мест в столовом зале и заканчивая перечнем посуды на кухне.
При этом контроль за качеством еды (а также за тем, обеспечен ли принцип горячего питания) проводят и учредитель общеобразовательной организации, и родительский комитет. То есть общественный контроль не просто приветствуется. Он должен быть обязательно.
Кстати, меню разрабатывается заранее - родители могут узнать, чем будут кормить детей в ближайшие две недели. И, если сочтут нужным, корректировать домашний рацион с учетом того, что дети ели в школе.
Сколько вешать в граммах
Самая полезная часть рекомендаций - суточные нормы всех основных продуктов, которые должен съедать ребенок 7-11 лет и начиная с 12 лет. Таблица очень пригодится дотошной маме, которая стремится организовать питание чада максимально правильно.
Удобная часть и примерный размер порций. И, конечно, пригодится примерное меню, составленное по всем правилам детской диетологии сразу на две недели.
Завтрак
Омлет 140-160 граммов
Горошек консервированный 25-30 граммов
Кофейный напиток 200 граммов
Хлеб со сливочным маслом 30+10 граммов
Обед
Салат зеленый с помидорами с растительным маслом 60 граммов
Суп гороховый 250 граммов
Биточки (мясо, птица) с овощным рагу 80+150 граммов
Компот 200 граммов
Хлеб пшеничный и ржаной 20+30 граммов.