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16.06.2020 22:39
Рубрика: Общество

Омлет с горошком и...

Как должен питаться школьник
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 131(8185)
На завтрак школьникам обязательно должны дать горячее блюдо. Для тех, кто учится во вторую смену, организуют полноценный обед, и заменять его более скромным завтраком запрещено. В Роспотребнадзоре заново посчитали калории, белки-жиры-углеводы и витамины, в которых нуждается бурно растущий детский организм, и подготовили рекомендации, как организовать питание детей в школе.
Cухомятка для детей не приветствуется: еда будет горячей. Фото: iStock / lithiumcloud Cухомятка для детей не приветствуется: еда будет горячей. Фото: iStock / lithiumcloud
Cухомятка для детей не приветствуется: еда будет горячей. Фото: iStock / lithiumcloud

Перемена - 20 минут

Главный принцип: еда должна быть горячей, разнообразной и полезной. Предполагается, что первый перекус у детей будет дома, перед тем как отправиться в школу. А полноценный горячий завтрак - на второй или третьей перемене. Обед, кстати, тоже должен быть горячим.

Фото: Александр Корольков
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Повторять на обед блюдо, которое дети ели на завтрак, запрещено. Никаких доеданий утренней каши в качестве гарнира. Если утром дети ели что-то углеводное - кашу, макароны, то в обед им нужно дать белковые продукты: мясную котлету или кусочек рыбы, например.

Никаких сухомяток и перекусов на бегу. Перемена, когда детей кормят, должна продолжаться минимум 20 минут - чтобы можно было спокойно помыть руки, поесть и вернуться в класс.

Не солоно хлебавши

Основной упор в новых правилах делается на полезность пищи. Соли в детской порции должно быть не более 1 грамма. Сахара и прочих "быстрых" углеводов тоже поменьше. Зато рекомендовано обязательно давать детям овощи и фрукты. В зависимости от сезона они могут быть разные, но в тарелке должны оставаться каждый день.

На завтрак рекомендуются каши с молоком, запеканки, омлет или яичница, хлеб с маслом и сыром. На обед - салат или просто овощи, горячее первое жидкое блюдо и второе. Запивать, как обычно, чаем, какао на завтрак и компотом в обед.

Кстати, новый порядок предлагает наглядно прививать детям навыки правильного питания: и в виде бесед и тематических занятий, и с помощью наглядной агитации - плакатов, и "иллюстрированных лозунгов" (интересно, чем отличаются первые от вторых?).

Вкусно и безопасно

В документе масса санитарно-гигиенических требований, которые необходимо соблюдать в школьных столовых. Начиная от количества посадочных мест в столовом зале и заканчивая перечнем посуды на кухне.

Фото: iStock
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При этом контроль за качеством еды (а также за тем, обеспечен ли принцип горячего питания) проводят и учредитель общеобразовательной организации, и родительский комитет. То есть общественный контроль не просто приветствуется. Он должен быть обязательно.

Кстати, меню разрабатывается заранее - родители могут узнать, чем будут кормить детей в ближайшие две недели. И, если сочтут нужным, корректировать домашний рацион с учетом того, что дети ели в школе.

Сколько вешать в граммах

Самая полезная часть рекомендаций - суточные нормы всех основных продуктов, которые должен съедать ребенок 7-11 лет и начиная с 12 лет. Таблица очень пригодится дотошной маме, которая стремится организовать питание чада максимально правильно.

Удобная часть и примерный размер порций. И, конечно, пригодится примерное меню, составленное по всем правилам детской диетологии сразу на две недели.

Пример

Завтрак

Омлет 140-160 граммов

Горошек консервированный 25-30 граммов

Кофейный напиток 200 граммов

Хлеб со сливочным маслом 30+10 граммов

Обед

Салат зеленый с помидорами с растительным маслом 60 граммов

Суп гороховый 250 граммов

Биточки (мясо, птица) с овощным рагу 80+150 граммов

Компот 200 граммов

Хлеб пшеничный и ржаной 20+30 граммов.

Общество Образование Общество Семья и дети Медицина и здоровое питание

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