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18.06.2020 07:45
Рубрика: Экономика

Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Генпрокуратуре назвали самые коррупционные регионы страны. В десятку таких территорий вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. По оценкам надзорного ведомства уровень коррупционной преступности в этиx регионаx варьируется от 29,68 до 26,31 на 100 тысяч населения. Об этом в своем докладе говорил глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов.

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"Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ указаны, как территории с наименьшим уровнем коррупции. На 100 тысяч населения он варьируется от 6,41 до 9,94", - со ссылкой на источник пишет "Коммерсант".

Как следует из доклада, выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки - на 11%. Генеральный прокурор отметил также, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей.

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