Звезда "Великолепного века" сыграет в фильме Netflix

Турецкая актриса Бурджу Бириджик, известная отечественным зрителям благодаря своему участию в сериале "Великолепный век", сыграет главную роль в новом фильме стримингового сервиса Netflix, получившем предварительное название "Фатима" (Fatima). Об этом сообщает Karadeniz Gazette.

О проекте пока известно немного - его продюсером станет Башак Абаджигиль, а написание сценария возьмет на себя Озгюг Онумер.

Ранее сообщалось, что авторы "Великолепного века" намерены снять еще один сериал об Османской империи.