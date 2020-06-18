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Звезда "Великолепного века" сыграет в фильме Netflix

Новости
    18.06.2020, 14:04
Текст:   Юлия Авакова

Турецкая актриса Бурджу Бириджик, известная отечественным зрителям благодаря своему участию в сериале "Великолепный век", сыграет главную роль в новом фильме стримингового сервиса Netflix, получившем предварительное название "Фатима" (Fatima). Об этом сообщает Karadeniz Gazette.

О проекте пока известно немного - его продюсером станет Башак Абаджигиль, а написание сценария возьмет на себя Озгюг Онумер.

Ранее сообщалось, что авторы "Великолепного века" намерены снять еще один сериал об Османской империи.

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