Chery привезет новый Tiggo в Россию раньше срока

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro выйдет на российский рынок в третьем квартале. Решение об этом приняли в компании, чтобы "ускорить обновление модельной линейки бренда".

Правда, в первом пресс-релизе, посвященном новинке, не указаны ни технические подробности, ни цены, ни комплектации. Речь идет исключительно о дизайне, который, кстати, россияне уже могли видеть на "шпионских" фото в Москве. Оказывается, он "интерпретирует яркую концепцию Movement, базирующуюся на развитии от элементов бионики к чувственной эстетике восприятия".

Надо отметить, что новая "семерка" уже стала законодателем корпоративной моды Chery, поэтому к ее стилистике действительно стоит присмотреться повнимательнее. Шестиугольная ячеистая решетка радиатора, узкие матричные LED-фары, ниши с воздухозаборниками и противотуманками, светодиодная планка, соединяющая задние фонари - все эти элементы с Tiggo 7 быстро перекочевали на новые Tiggo 8 и Tiggo 4, которые вскоре выйдут на китайский рынок, а затем, возможно, приедут и в Россию.

Как выяснилось, над этим дизайном работала команда бывшего руководителя американской команды дизайнеров General Motors Стива Юма, который также засветился в проектах Ford, Hyundai и Buick of China. Именно Стив Юм стал преемником знаменитого Кевина Райса, перешедшего в марте на топовую должность в знаменитом ателье Pininfarina.

Как будет оснащаться Chery Tiggo 7 Pro на российском рынке, информации пока нет. В Китае машина получила полуторалитровый турбомотор на 156 л.с. (это тот же агрегат, что ставят и на обычный Tiggo 7) с "механикой" или CVT и 196-сильный 1.6T в паре с 7-диапазонным "роботом". Впрочем, не исключено, что у автомобиля для нашего рынка оснащение будет другим, как это произошло в случае с Tiggo 8. А вот привод однозначно будет только передним.

Кстати, Tiggo 7, который компания предлагает в России сейчас, останется в линейке бренда. Как ранее сообщила "РГ" пресс-секретарь Chery Евгения Никитена-Кацарская, первое время обе "семерки" будут продаваться параллельно.

- Потому что они очень разные с точки зрения дизайна, и у них разная техническая составляющая. А потом будут приняты решения в зависимости от спроса и экономической целесообразности, - рассказала Евгения Никитена-Кацарская.