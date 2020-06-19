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19.06.2020 08:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расстрелявшему сослуживцев срочнику продлили арест

Текст: Юлия Гарднер

Читинский гарнизонный военный суд продлил арест Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Равиля Тугушева, срок содержания под стражей продлили на три месяца, до 25 сентября 2020 года.

Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику

Напомним, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. После приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан.

Расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более и лиц. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва из-за "личных обстоятельств".

Расстрелявшему сослуживцев срочнику предъявили новое обвинение

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

Недавно арестованному предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство, так как двое военнослужащих, в которых он стрелял, выжили.

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