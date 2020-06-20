ЦТАК: В КНДР печатают листовки для распространения в Южной Корее

Власти КНДР начали кампанию по печати пропагандистских листовок, которые они намерены впоследствии распространить в Южной Корее. Об этом в субботу сообщило северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Это будет сделано в ответ на заброс Сеулом агитационных материалов. ЦТАК также сообщило о несбывшихся надеждах и ожиданиях, связанных с межкорейским мирным соглашением, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Пхеньян обращался с призывом к Сеулу прекратить распространение агитационных листовок в приграничных районах. Затем КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей и взорвала здание межкорейского офиса связи в Кэсоне. Генштаб КНДР также объявил о планах разместить в районах Кымгансан и Кэсон армейских подразделений и возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.