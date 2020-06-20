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В Сеть попали скриншоты продолжения легендарной игры Crash Bandicoot

Текст:   Богдан Бобров
20.06.2020,  
14:10
Фото: Instagram Фото: Instagram
Фото: Instagram

Crash Bandicoot - серия легендарных платформеров, созданная студией Naughty Dog, которую в наше время большинство геймеров знает по франшизам Uncharted и The Last of Us.

Последняя номерная часть - Crash Bandicoot 3: Warped - вышла в далеком 1998 году, и ничего не предвещало выхода полноценного продолжения.

Но издание Gematsu неожиданно обнаружило на сайте тайваньского рейтингового агентства информацию о Crash Bandicoot 4: It's About Time и даже обложки для дисковых изданий PS4 и Xbox One. Разработчиком указана компания Toys For Bob, до этого выпустившая сборник ремастеров Spyro Reignited Trilogy.

Через некоторое время известный аналитик и инсайдер Даниэль Ахмад сообщил, что официальный анонс должен состояться 22 июня в рамках мероприятия Summer Game Fest.

После этого поток утечек уже было не остановить - в Сеть начали попадать скриншоты из еще не представленного трейлера.

Согласно представленным изображениям, релиз Crash Bandicoot 4: It's About Time запланирован на 9 октября текущего года.

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