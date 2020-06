В Сеть попали скриншоты продолжения легендарной игры Crash Bandicoot

Crash Bandicoot - серия легендарных платформеров, созданная студией Naughty Dog, которую в наше время большинство геймеров знает по франшизам Uncharted и The Last of Us.

Последняя номерная часть - Crash Bandicoot 3: Warped - вышла в далеком 1998 году, и ничего не предвещало выхода полноценного продолжения.

Но издание Gematsu неожиданно обнаружило на сайте тайваньского рейтингового агентства информацию о Crash Bandicoot 4: It's About Time и даже обложки для дисковых изданий PS4 и Xbox One. Разработчиком указана компания Toys For Bob, до этого выпустившая сборник ремастеров Spyro Reignited Trilogy.

This was (is) going to be announced at the Summer Game Fest June 22nd showcase. https://t.co/noqhanwlaj — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 19, 2020

Через некоторое время известный аналитик и инсайдер Даниэль Ахмад сообщил, что официальный анонс должен состояться 22 июня в рамках мероприятия Summer Game Fest.

После этого поток утечек уже было не остановить - в Сеть начали попадать скриншоты из еще не представленного трейлера.

Согласно представленным изображениям, релиз Crash Bandicoot 4: It's About Time запланирован на 9 октября текущего года.