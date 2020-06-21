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21.06.2020 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержали подозреваемого в убийстве студента волгоградского вуза

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области.

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

- Туда выехали сотрудники СКР и МВД по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград, - подтвердила старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталия Рудник.

Напомним, тело 17-летнего гражданина Азербайджана с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянская Ворошиловского района Волгограда. Возбудили уголовное дело по статье "убийство", а ход расследования взяли под личный контроль руководители силовых ведомств и губернатор.

Следователи допросили около 40 человек из близкого окружения убитого: студентов и преподавателей вуза, приятелей, соседей по общежитию. Погибшего характеризуют исключительно с положительной стороны, как неконфликтного и доброжелательного.

Следственно-оперативная группа с помощью записей камер наружного наблюдения установила личность преступника. Хотя злоумышленник принял меры к сокрытию внешности, надев на лицо черную медицинскую маску, а места, оснащенные видеокамерами, миновал быстрым бегом.

Ограбление не являлось целью преступника. При убитом остались его мобильный телефон и портмоне с банковскими картами и наличными деньгами.

Губернатор выделил миллион рублей в качестве вознаграждения за помощь в раскрытии преступления. В пресс-службе администрации региона "РГ" сообщили, что решение о выплате не принималось, так как пока не было информации от следственного комитета, по какому именно каналу удалось получить ключевые для раскрытия убийства сведения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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