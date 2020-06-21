Задержали подозреваемого в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области.

- Туда выехали сотрудники СКР и МВД по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград, - подтвердила старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталия Рудник.

Напомним, тело 17-летнего гражданина Азербайджана с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянская Ворошиловского района Волгограда. Возбудили уголовное дело по статье "убийство", а ход расследования взяли под личный контроль руководители силовых ведомств и губернатор.

Следователи допросили около 40 человек из близкого окружения убитого: студентов и преподавателей вуза, приятелей, соседей по общежитию. Погибшего характеризуют исключительно с положительной стороны, как неконфликтного и доброжелательного.

Следственно-оперативная группа с помощью записей камер наружного наблюдения установила личность преступника. Хотя злоумышленник принял меры к сокрытию внешности, надев на лицо черную медицинскую маску, а места, оснащенные видеокамерами, миновал быстрым бегом.

Ограбление не являлось целью преступника. При убитом остались его мобильный телефон и портмоне с банковскими картами и наличными деньгами.

Губернатор выделил миллион рублей в качестве вознаграждения за помощь в раскрытии преступления. В пресс-службе администрации региона "РГ" сообщили, что решение о выплате не принималось, так как пока не было информации от следственного комитета, по какому именно каналу удалось получить ключевые для раскрытия убийства сведения.