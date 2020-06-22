Автодом на базе старого "Газона" за 5 млн рублей

Нижегородская компания разработала интересный компромиссный вариант дома на колёсах. В Сети опубликованы соответствующие фотографии.

Автодом-трансформер построен на базе полноприводного ГАЗ-33088 "Егерь" с двухрядной пятиместной кабиной, бортовой платформой, удлиненной и усиленной рамой. Грузовик оснащается съёмным жилым модулем, рассчитанный на проживание бригады из четырёх человек.

Примечательно, что надстройка снимается с помощью штатной краново-манипуляторной установки грузоподъемностью 3380 кг. Модуль можно оставить в любом удобном месте и заниматься работой по загрузке/разгрузке.

"Егерь", окрашенный в красную эмаль, оборудован экспедиционным багажником, электрической лебёдкой, дополнительным топливным баком на 105 литров, навигатором и тахографом.

Снаружи фургон имеет заднюю распашную дверь, окно, такелажные скобы на крыше. Внутри располагается кухня, холодильник, санузел с душевой, обеденная зона, четыре спальных места, шкафы с полками.

В список оборудования входит следующее: отопитель, водонагреватель, два аккумулятора, инвертор, розетки 220В, насосная станция, ёмкость для воды объёмом 185 литров.

Стоимость жилого модуля, включая ГАЗ-33088, - 4 975 000 рублей. Цена без шасси 2 250 000 рублей.

Напомним, в январе 2020 года Горьковский автозавод снял с производства среднетоннажные грузовики "Газон" с угловатыми кабинами классического образца (от модели 3307). В историю ушли заднеприводный ГАЗ-3309 и полноприводный ГАЗ-3308 "Садко".

Кстати говоря, фирма из Нижнего Новгорода также выпускает автодома на базе "Урала Next" и "КамАЗа-43118". О последнем "Российская газета" рассказывала в апреле этого года.