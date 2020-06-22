Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Пекине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обнаружение коронавируса на крупнейшем оптовом рынке в столице Китая.

Он назвал "очень странным" новое появление COVID-19 в Пекине, и снова на рынке. Ясно, что летучие мыши и панголины на этот раз точно ни при чем, написал российский сенатор в своем Twitter. По словам Пушкова, есть версия, что вирус завезен из Европы. "Кем, как и почему он был найден на досках для разделки лосося - загадка", - отметил сенатор.

Напомним, рынок "Синьфади" 13 июня был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. До этого, на протяжении почти двух месяцев, в столице не было выявлено ни одного локального случая COVID-19.

Власти Пекина ввели во всех жилых микрорайонах города "режим военного времени", приостановили пассажирские перевозки в другие регионы страны. Столичные школы были переведены на дистанционное обучение, отменены культурно-развлекательные мероприятия, закрыты бассейны, спортзалы.

Министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригсен уже выступил с заявлением, что норвежский лосось не имеет отношения к продолжающейся вспышке коронавируса в Пекине. Ранее импорт норвежского лосося в КНР был приостановлен. Однако позднее эксперты пришли к выводу, что источником заражения была не рыба, а сотрудник рынка. Кроме того, в самой Норвегии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом через лосося.