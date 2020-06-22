Темнокожих надзирателей отстранили от охраны обвиняемого в убийстве Флойда

Темнокожих тюремных служащих отстранили от охраны полицейского, задержавшего Флойда, сообщает телекомпания ABC. Обвинения в смерти афроамериканца предъявлены Дереку Шовину. Бывшего полицейского поместили в камеру на пятом этаже тюрьмы округа Рэмзи. При этом восемь служащих - афро- и латиноамериканцев - перевели работать на третий этаж, а выполнять их обязанности направили белых надзирателей.

"Отстраненные заявили о дискриминации и полагают, что это произошло только из-за цвета их кожи. Они требуют денежную компенсацию, публичных извинений и проведения тренингов по искоренению расовых предрассудков для всех сотрудников тюрьмы. Их цель убедиться, что такое больше не повторится", - со ссылкой на адвоката группы отстраненных работников пишет РИА Новости.

Начальник тюрьмы Стив Лайдон уже заявил, что перевод надзирателей на другой этаж продиктован соображениями безопасности. Лайдон отметил, что уже извинился перед подчиненными.

Борьба с дискриминацией в США активизировалась на фоне массовых протестов после задержания в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Удушающий прием одного из полицейских привел к смерти мужчины. Четверых стражей порядка, которые участвовали в задержании подозреваемого, уволили. Всем предъявлены обвинения.