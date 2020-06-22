Выбираем летние шины. Тест Nokian Hakka Green 2

Страна постепенно выходит из самоизоляции, а это значит, что самое время вспомнить и про автомобиль, про который многие уже и забыли. Посмотрите на рисунок протектора ваших шин, может, стоит задуматься о том, чтобы порадовать своего "железного коня" новой обувкой? Мы взяли на тест Nokian Hakka Green 2, чтобы понять, какие плюсы есть у финской резины.

Так уж повелось, что для российского потребителя Nokian - это в первую очередь зимние шины. Не так давно мы тестировали "липучки" Nokian Hakkapeliitta R3 SUV вместе с Renault Arkana, а чуть позже побывали в Лапландии, где опробовали в зимних условиях разные типа покрышек. Но Nokian создают и летние шины, причем с учетом непростых погодных условий, что для России очень даже актуально. В характеристики резины изначально закладывается адаптация под грубые дороги и резкую изменчивость погоды.

Hakka Green 2 имеет диаметр от 13 до 16 дюймов, индексы скорости - T (190 км/ч) и H (210 км/ч). Наиболее популярная размерность - 205/55 R16. Как раз такая у нас на тесте и оказалась. Мы поставили ее на Skoda Octavia 2014 года выпуска, заменив еще заводские Michelin.

Естественно, что финская шина получила передовые технологии. Например, Nokian Tyres Coanda.

Шашки протектора во внутренней плечевой зоне шины имеют особую изогнутую форму, благодаря которой потоки воды разгоняются и направляются от центра шины к ее краям. Инновация эффективно предотвращает аквапланирование. Эффект Коанда успешно применяется в других отраслях, например, при конструировании крыльев самолетов и автомобилей "Формулы 1". Плюс у шины есть широкие продольные канавки - они полируются, чтобы лучше отводить воду из пятна контакта. Им помогают диагональные "перьевые канавки", а также поперечные канавки на плечевых частях.

Фото: Пресс-служба Nokian.

Также на этих шинах применяется новая резиновая смесь Nokian Hakka Green Hybrid. В ней частицы силики, которые повышают сцепление на мокрой дороге, сосновое и рапсовое масла, которые уменьшают сопротивление качению (и позволяют шине вращаться легче), а также мелкие частицы сажи, повышающие прочность и долговечность резиновой смеси. Но это все теория, а что на практике?

Тут сразу надо понимать, что основным способом избежать потери управляемости является банальное соблюдение правил дорожного движения и снижение скоростного режима во время дождя и на мокрой дороге. Какая бы эффективная в плане устойчивости к аквапланированию резина не была установлена на вашем автомобиле - это ни в коей мере не должно расслаблять. А самым опасным с точки зрения склонности к аквапланированию оказываются гладкие дорожные покрытия. Особенно в поворотах.

Сильный дождь (как из ведра) застал нас на только что отремонтированной трассе. Довольно плотному потоку приходится сбрасывать скорость, мы не исключение. Но постепенно приходит уверенность и желание проверить шины в боевых условиях. Нажимаем на газ - при 80 км/ч Hakka Green 2 уверенно справляются со своей задачей. А вот дальше уже увеличивать скорость и рисковать не очень-то и хочется, да и дорога пошла извилистая - безопасность превыше всего.

За комфорт в новых шинах отвечает фирменная технология Silent Sidewall: слой оригинальной по составу резиновой смеси в плечевой зоне работает как амортизатор, снижая вибрации. По сравнению с шиной первого поколения у новой модели увеличено пятно контакта, что благотворно сказалось на управляемости.

Фото: Пресс-служба Nokian.

И это действительно так. Hakka Green 2 порадовала хорошей курсовой устойчивостью и достойной плавностью хода. На финских покрышках Skoda четко держит заданное направление и без ощутимых задержек реагирует на повороты руля.

А как обстоят дела с шумностью? Модернизировали инженеры и резиновую смесь между боковиной шины и протектором. Она отфильтровывает звуки и вибрацию стального корда, предотвращая передачу шумов через боковину шины на диск и далее в салон автомобиля. Поэтому Hakka Green 2 действительно тихая модель, которая не будет постоянно напоминать о себе. Хотя, конечно, после зимней шипованной резины, гул от которой на высоких скоростях откровенно надоедал, почти все летние шины покажутся не очень-то и шумными.

Еще один важный критерий, на которой ориентируются автовладельцы - это экономичность. Как показывают тесты наших коллег из автомобильных изданий, Hakka Green 2 в сравнении с прямыми конкурентами позволяет сэкономить 0,1-0,2 литра на 100 км. Вроде бы мелочь, но при больших пробегах цифра набежит вполне существенная.

Кстати, по сравнению с первой "Хаккой" у модели уменьшился тормозной путь и, что не менее важно, повысилась износостойкость на 15%. Второй показатель высчитан по итогам испытаний в таксопарках, проведенных в Финляндии и странах Скандинавии. Также шины легко можно использовать с первых дней весны и до осенних холодов.

Hakka Green 2 - модель среднего ценового диапазона, а потому вполне может подойти многим. За шины размерностью 205/55 R16 просят 3400 рублей - вполне демократичная цена. Если резюмировать все впечатления от этих Nokian, то это неплохой вариант для тех, кто хочет купить продукт известного бренда, но не собирается переплачивать.

Впрочем, конкурентов у этой шины предостаточно: это Continental PremiumContact 6 (4 350 рублей), Hankook Ventus Prime 3 (3450 рублей), Pirelli Cinturato P1 Verde (3400 рублей). Так что выбор непростой.